كارگاه هاي قصه خواني نوين داير مي شود

به گزارش خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، درايام دهه ي فجردركاوشكده ي علمي كودكان ونوجوانان، كارگاه هاي قصه خواني با موضوعات مختلف و با هدف آموزش مسائل فرهنگي براي كودكان 4 تا 7 ساله برگزار شد.

اين كارگاه ها با موضوعاتي مثل همدلي ، اتحاد ، همبستگي ، آزادي ، استقلال و ... از ساعت 15 تا 30: 16 در محل كاوشكده برگزارشد.

زهره صائمي - مسئول روابط عمومي كاوشكده با اشاره به اين كه در شيوه هاي نوين قصه گويي احجام، خوراكي ها، نمايش و مشاركت كودكان در قصه گويي نقش موثري دارد گفت : قصه گويي ، تنها تفريح آفريني براي كودكان نيست ، بلكه بايد به آن به عنوان يك روش آموزشي نگريست چراكه مي توان با قصه انواع مفاهيم را به خوبي به كودك آموزش داد.

وي با تاكيد بر اين كه مربيان كارگاه ها آموزش ديده هستند ، افزود : دراين كارگاه ها آموزش وترويج كتابخواني ، داراي جايگاه ويژه اي است و كودكان با طرق مختلف با كتاب و قصه مانوس مي شوند .

صائمي درادامه ي گفت وگو باخبرنگار فرهنگ و ادب مهرتصريح كرد : بلافاصله بعد ازاتمام كارگاه ها برنامه هاي حجم سازي ، نقاشي و مهارت آموزي با موضوع آموزش داده شده دركارگاه و با هدف تكميل آموزش برگزارمي شود و كودكان در صورت تمايل مي توانند در اين برنامه ها شركت كنند.

وي در پايان افزود : اين كارگاه ها درطول ترم آينده براي كودكان 7 و 8 ساله با هدف روان خواني برگزارمي شود . كاوشكده ي علمي كودكان و نوجوانان در سال 1376 ، توسط معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه 7 تهران تاسيس شده و درابتداي بزرگراه رسالت ، خيابان كابلي (دبستان)، خيابان موحد كاشاني، ميدان موحد كاشاني قرار گرفته است .