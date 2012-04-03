به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی نهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان شب گذشته در هتل رنسانس شرم الشیخ در مصر برگزار شد و طی آن ملی پوشان کشورمان رقبای خود را شناختند. در این دوره از مسابقات 845 تکواندوکار به مدت 5 روز به رقابت خواهند پرداخت که در هر روز مبارزات دو وزن مردان و دو وزن بانوان برگزار می شود.

فردا چهارشنبه در روز نخست این مسابقات تکواندوکاران دو وزن پنجم و دهم به مصاف حریفان خود می روند. در بخش مردان، علی مهدوی در وزن پنجم در میان 52 تکواندوکار دور اول استراحت داشته و سپس به دیدار برنده مبارزه تکواندوکاران بلاروس و کرواسی خواهد رفت.

فرشاد صالحی مهر هم در وزن دهم در اولین دیدار خود باید با "آندوی تومپاسون" از آمریکا پیکار کند. وی در صورت برتری، تکواندوکاری از سودان را در مبارزه دوم پیش رو خواهد داشت. در این وزن 29 نفر حضور دارند.

در بخش بانوان زهرا افتخاری در وزن پنجم دور اول استراحت خواهد داشت و سپس با برنده مبارزه کانادا و فیلیپین پیکار خواهد کرد. در این وزن 31 نفر در جدول حضور دارند.همچنین پریناز کفایی در وزن دهم به دیدار تکواندوکار ی از اسپانیا می رود. در میان 22 تکواندوکار ثبت نام کرده اند.

نهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان از صبج فردا چهارشنبه به میزبانی مصر در "شرم الشیبخ" آغاز می شود.