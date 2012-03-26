در سال گذشته 6 مورد اهدای عضو در خراسان شمالی صورت گرفت

مهری فرشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سال گذشته 22 مورد مرگ مغزی گزارش شده بود که از این تعداد 6 مورد اهدای عضو صورت گرفت.

وی گفت: کلیه و کبد 5 بیمار به نیازمندان این اعضا اهدا شد و همچنین قرنیه و پوست بعضی از این افراد نیز به تعدادی از بیماران دیگر پیوند زده شد.

فرشاد با بیان اینکه بسیاری از خانواده‌های این 22 بیمار مرگ مغزی برای اهدای اعضا رضایت داشتند اعلام کرد: اعضای بدن بعضی از این بیماران به دلیل مشکلات پزشکی و بیماری، قابلیت اهدای عضو و پیوند نداشت.

وی از تکمیل فرم برای اهدای عضو توسط 700 نفر در صورت مرگ مغزی در خراسان شمالی خبر داد و افزود: علاوه بر این، بسیاری از هم استانی‌ها با مراجعه به سایت اهدای عضو مرکزی و ثبت نام و دریافت کارت از تهران رضایت خود را برای این عمل خداپسندانه اعلام کرده‌اند.

این مسئول اظهار داشت: متوسط اهدای عضو در ایران به ازی هر یک میلیون نفر 10 نفر بوده در حالی که میانگین جهانی 20 تا 25 نفر در هر یک میلیون نفر است.

وی تصریح کرد: سالیانه سه تا شش هزار نفر در ایران دچار مرگ مغزی می‌شوند که تنها خانواده پنج درصد این بیماران حاضر به اهدای اعضای آنان می‌شوند.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در استان از سال 85 تشکیل شده است افزود: این مرکز به شناسایی افراد مرگ مغزی در بیمارستان‌های استان، جلب رضایت خانواده بیماران و آماده سازی شرایط برای اهدای عضو به نیازمندان می‌پردازد.