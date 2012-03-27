به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه استان قم محل عبور بسیاری از استان‌های کشور محسوب می‌شود، تلاش ستاد تسهیلات زائران، معطوف به افزایش مدت اقامت مسافران و زائران در استان قم شده است.



قرار گرفتن قم در جنوب شهر تهران، این استان را به محل عبور بسیاری از مسافرانی که قصد عزیمت از پایتخت به شهرهای دیگر را دارند مبدل ساخته است. از سوی دیگر مسافرانی که از شهرهای جنوبی، تهران را به عنوان مقصد برگزیده‌اند باید از قم عبور کنند و حتی فراتر از تهران، در کنار قم شهرهای پرجمعیتی چون اصفهان و اراک نیز واقع شده‌اند که هر یک، جمعیت و مسافران خاص خود را دارند.



یکی از مسائلی که از دیرباز موجب بهره‌برداری کم از جنبه‌های اقتصادی و تاثیرگذاری اندک فرهنگی نسبت به حضور مسافران در قم شده است، مدت زمان اندک حضور مسافران در شهر و استان قم است. از این رو ستاد تسهیلات زائران قم و اعضای این ستاد تلاش می‌کنند تا با فراهم آوردن حداکثر امکانات و برطرف ساختن موانع، زمینه حضور طولانی‌تر مسافران و زائران در قم را فراهم آورند.



توسعه اماکن اقامتی



توسعه اماکن اقامتی از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ایجاد نقاطی به منظور اسکان موقت از سوی شهرداری، ایجاد نظم در عبور و مرور و ترافیک و خدمت‌رسانی مطلوب در حوادث از سوی جمعیت هلال احمر، نیروی انتظامی و دستگاه‌های بهداشتی و درمانی و راهنمایی شهری مسافران از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله این فعالیت‌ها هستند که امسال شاهد انجام آنها از سوی دستگاه‌های عضو ستاد تسهیلات زائران هستیم.



در همین راستا کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران استان قم هزاران مسافر را به مدارس سطح شهر برای اسکان معرفی کرده است.



کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران استان قم به هفت بخش تقسیم شده و برای در دسترس بودن و سرعت‌بخشیدن به خدمت‌رسانی در مناطق مختلف شهر قم مستقر شده است و در هر منطقه به صورت مستقل اقدام به اسکان فرهنگیان و سایر افراد می‌کند.



رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران استان قم نیز از اسکان بیش از 47 هزار نفر از زائران در مدارس سطح شهر قم خبر داده است.



محمدحسین امین‌جعفری گفت: ورود مسافر به قم کاهش یافته اما میزان آن در پایان تعطیلات نوروزی افزایش خواهد یافت.



وی با اشاره به نصب چادر در بستر رودخانه توسط برخی از مسافران، افزود: کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران استان قم آمادگی میزبانی از زائران را در اماکن اقامتی خود دارد بنابراین تمام مسافران باید از چادر زدن در بستر رودخانه پرهیز کرده و از امکانات کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران استان قم استفاده کنند.



رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران استان قم با بیان اینکه ظرفیت مدارس پیش‌بینی شده برای اسکان زائران شهر مقدس قم، رو به تکمیل است، عنوان کرد: کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران استان، با استفاده از دیگر ظرفیت‌های اقامتی در سطح شهر، درخواست اسکان تمام داوطلبین را پاسخ داده است.



آماده سازی 380 مدرسه برای اسکان



وی در پایان با اشاره به استفاده از سالن‌های ورزشی، بقاع متبرکه، مساجد، بوستان‌ها، مهمان‌سراها و دیگر اماکن برای اسکان زائران، گفت: 380 مدرسه در سطح شهر مقدس قم برای اسکان مسافران پیش‌بینی شده است که براساس آمار، بیش از 47 هزار نفر از زائران در این مدارس اسکان یافته‌اند.



همان گونه که رئیس کمیته اسکان ستاد تسهیلات زائران گفته است بدون در نظر گرفتن امکانات رسمی اقامتی یعنی هتل ها و مسافرخانه‌ها، از حداکثر امکانات موجود برای تسهیل اقامت زائران استفاده شده و 380 مدرسه به اسکان زائران اختصاص یافته است. سالن‌های ورزشی، مساجد، بوستان ها، بقاع متبرکه و ... از جمله نقاطی هستند که به اسکان مسافران اختصاص یافته‌اند.



بی‌شک این اقدام که با هماهنگی ارگان‌های مختلف صورت گرفته بر اقامت زائران در قم خواهد افزود و این امر در شرایطی رخ داده است که به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم تمام هتل‌ها و دیگر مراکز اقامتی استان قم توسط مسافران نوروزی رزرو شده است.



علیرضا ارجمندی تصریح کرد: شهرداری باید ظرفیت‌های جدیدی به منظور نصب چادر در سطح شهر ایجاد کند.



به اعتقاد ارجمندی کاهش دمای قم یکی از مشکلات مسافران در زمینه اقامت در چادرها است.



وی تاکید کرد: نصب چادر در فضای باز مشکلاتی را برای زائران ایجاد می‌کند بنابراین ادارات استان باید در خصوص تامین فضای مناسب برای این کار اقدامات لازم را انجام دهند.



لزوم شناسایی نقاط ضعف و قوت



شهر قم در روزهای نخست سال شاهد موج اول سفرهای نوروزی بود و مسئولان ستاد تسهیلات زائران باید به فکر کنترل موج دوم سفرها در پایان تعطیلات باشند.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم یکی از ظرفیت‌های عمده پذیرایی از میهمانان را وجود بستگان آنها در قم دانست و تصریح کرد: مهمان‌سراهای ادارات و ارگان‌های مختلف نیز ظرفیت مناسبی برای اسکان مسافران هستند.



در این میان شناسایی نقاط ضعف و قوت هر یک از شیوه های اسکان و اقامت مسافران و تقویت نقاط قوت و برطرف ساختن نقاط ضعف موجب اقبال بیشتر مسافران نسبت به اقامت در قم خواهد شد.



این امر از سویی موجب رونق اقتصادی استان قم به واسطه افزایش گردشگری مذهبی خواهد شد و از طرف دیگر سبب تاثیرگذاری فرهنگی بیشتر فضای استان قم بر مسافران و زائران که همانا خواسته بزرگان دینی است می‌شود.



بررسی کامل وضعیت جوی در ایام نوروز



رئیس اداره کل پیش‌بینی و تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی استان قم اظهار داشت: اداره کل پیش‌بینی و تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی استان به منظور بررسی وضعیت خاص استان قم در طول ایام تعطیلات، نوبت کاری ویژه ای در نظر گرفته است.



محمود رئوفی فرد با بیان اینکه وضعیت آب و هوای قم بسیار خاص است، اعلام کرد: اوضاع جوی استان به صورت شبانه روزی مورد بررسی و نظارت کارشناسان اداره کل پیش‌بینی و تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی استان قم قرار دارد و هرگونه تغیرات جوی از طریق سایت این اداره کل به اطلاع عموم خواهد رسید.



رئیس اداره کل پیش‌بینی و تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی استان قم با اشاره به کاربردهای پیش‌بینی وضع هوا در مدیریت استانی، عنوان کرد: تمام گزارشات مربوط به تغییر آب و هوای استان به صورت روزانه به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ستاد حوادث استان قم ارسال می‌شود تا تصمیمات لازم برای مدیریت حوادث احتمالی اتخاذ شود.



وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت آب و هوای استان قم تا 72 ساعت آینده قابل پیش‌بینی است، اظهار کرد: شیفت‌های ویژه ایام تعطیلات نوروزی آمادگی کامل دارند تا در صورت تغییر آب و هوای استان، اطلاعات مربوط به آن را منتشر کنند.