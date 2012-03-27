افزایش مهارت در کنار تحصیلات دانشگاهی الزامی است

سید جواد منصوری در گفتگو با مهر اظهارداشت: نام گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی حکایت از اهمیت تلاش در عرصه رشد، آبادانی و توسعه ایران اسلامی دارد.

وی افزود: در راستای تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به تولید و مؤلفه های آن نظیر هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به سمت رونق بخشهای صنعت، کشاوزی و خدمات - مدیریت مصرف در این بخشها و از همه مهمتر به کار گیری این سرمایه ها در زمینه ایجاد اشتغال پایدار توجه ویژه ای داشت.

منصوری ادامه داد: مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز امسال تحقق اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را سرلوحه کار خود قرار داده و سعی می کند با حرکتی جهاد گونه در راستای توسعه اشتغال بویژه در بخش تعاونیها، مشاغل خانگی و حفظ و صیانت از نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه کاری تلاش کند.

این مسئول گفت: همان طور که قرآن کریم مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر فرا خوانده است ، امیدوارم در سال 1391 نیز مردم ولایت مدار دیار کریمان بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی و در راستای تحقق عدالت و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص به تشکیل تعاونی ها روی آورند و با تشکیل تعاونی های کشاورزی مهر و فراگیر ملی، نرخ اشتغال استان را به صورت چشمگیر افزایش دهند.

منصوری ادامه داد: بدون شک اولویت اصلی و اساسی این اداره کل در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی حمایت همه جانبه از تعاونیهای استان در تمام بخشها است و به جدیت عنوان می شود که راه کار رفع مشکل بیکاری استان کرمان، تشکیل و گسترش تعاونیها است.

وی گفت: حمایت از کارآفرینان، سرمایه گذاران ، پایه گذاران مشاغل جدید و رسیدگی بیش از پیش به امور رفاهی و ورزشی کارگران از دیگر برنامه های این اداره کل در راستای تحقق اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

منصوری تصریح کرد: مسلما توسعه اشتغال بدون توجه همه جانبه دستگاههای اجرایی به این امر میسر نخواهد شد، امیدوارم در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مدیران و مسؤلان دستگاههای اجرایی استان نیز با تمام توان خود به مقوله توسعه و ایجاد اشتغال اهتمام ورزند تا شاهد توسعه بیش از پیش پهناورترین استان کشور در سال 91 باشیم.

وی اضافه کرد: به جوانهای جویای کار و تحصیل کرده هم توصیه می کنم در سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارتقا مهارتهای کاری خود را در کنار تحصیل مورد توجه قرار دهند زیرا مدرک تحصیلی بدون مهارت راهگشای مسائل اقتصادی کشور و تحقق شعار زیبای رهبر فرزانه انقلاب نیست.