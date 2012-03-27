تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه هشتم فروردینماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با چهارم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و هفتم مارس سال 2012 میلادی.
- مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* آپوئل نیکوزیا قبرس - رئال مادرید اسپانیا
* بنفیکا پرتغال - چلسی انگلستان
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال FA Cup انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* تاتنهام - بولتون
* ساندرلند - اورتون
- دیدار تیمهای فوتبال سوریه و ازبکستان از مرحله پلیآف مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا امروز برگزار میشود.
- مسابقات جهانی تنیس روی میز امروز هم با حضور تیمهای ملیتنیس روی میز آقایان و بانوان کشورمان در شهر دورتموند آلمان پیگیری میشود.
- تیم ملی بیس بال کشورمان امروز در سومین دیدارش در رقابتهای بیس بال قهرمانی غرب آسیا به مصاف افغانستان میرود.
- ملی پوشان واترپلو کشورمان امروز و در سومین روز مسابقات واترپلو کاپ آسیا به مصاف قزاقستان میرود.
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