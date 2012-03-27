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۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ‌ورزشی: آغاز دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا و پیگیری مسابقات جهانی تنیس روی میز از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه هشتم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با چهارم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و بیست و هفتم مارس سال 2012 میلادی.

- مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* آپوئل نیکوزیا قبرس - رئال مادرید اسپانیا
* بنفیکا پرتغال - چلسی انگلستان

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال FA Cup انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* تاتنهام - بولتون
* ساندرلند - اورتون

- دیدار تیم‌‍های فوتبال سوریه و ازبکستان از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا امروز برگزار می‌شود.

- مسابقات جهانی تنیس روی میز امروز هم با حضور تیم‌های ملیتنیس روی میز آقایان و بانوان کشورمان در شهر دورتموند آلمان پیگیری می‌شود.

- تیم ملی بیس بال کشورمان امروز در سومین دیدارش در رقابتهای بیس بال قهرمانی غرب آسیا به مصاف افغانستان می‌رود.

-  ملی پوشان واترپلو کشورمان امروز و در سومین روز مسابقات واترپلو کاپ آسیا به مصاف قزاقستان می‌رود.

کد مطلب 1564830

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