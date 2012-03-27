به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد دوشنبه در بازگشت از تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دستاوردها و برنامه های این سفر گفت: این سفری چند منظوره بود که به دعوت رییس جمهور تاجیکستان انجام شد و در اولین گام در جشن جهانی نوروز حضور یافتیم که از سه سال پیش با مصوبه سازمان ملل جهانی شده و این سومین دوره برگزاری آن بود که از کشورهای مختلف در این جشن یگانه پرستی، جشن دوستی ، محبت و صلح شرکت کردند و قرار است در دو سال آینده، دوره های چهارم و پنجم آن در کشورهای ترکمنستان و افغانستان برگزار شود.

رییس جمهور با اشاره به ملاقات خود با رییس جمهور تاجیکستان، گفت: در حال حاضر روابط ایران و تاجیکستان در سطح بسیار خوبی قرار دارد و در حقیقت دو کشور به لحاظ فرهنگی دو پاره یک تن بوده و روابط اقتصادی و سیاسی خوبی با یکدیگر دارند.

احمدی نژاد با اشاره به شرکت در اجلاس سه جانبه کشورهای فارسی زبان گفت: در این اجلاس تصمیمی بسیار بزرگ برای توسعه زیر ساخت های ارتباطی و توسعه مناسبات اقتصادی سه کشور گرفته شد و بر اساس آن مقرر شد خطوط آب و شبکه انتقال برق از طریق تاجیکستان به افغانستان و سپس به ایران متصل شود و از سوی ایران نیز خطوط انتقال نفت و گاز به افغانستان و تاجیکستان برود و در کنار این خطوط، خط آهن و جاده نیز احداث شود و این تصمیمی تاریخی و بسیار موثر و بزرگ برای پیشرفت منطقه بود.

رییس جمهور در ادامه به شرکت در اجلاس چهار جانبه با سران کشورهای افغانستان، پاکستان و تاجیکستان اشاره و تصریح کرد: ایران با این سه کشور مسایل امنیتی، فرهنگی و اقتصادی مشترک بسیاری دارد و این نشست چهار جانبه که در فضایی بسیار دوستانه برگزار شد بسیار مفید بود و هدف اصلی آن که تقویت دوستی بین افغانستان و پاکستان در راستای خنثی کردن توطئه های بدخواهان این دو کشور و دیگر کشورهای مستقل است تا حدود زیادی محقق شد و در این راستا مقرر شد همکاری های اقتصادی مشترک این چهار کشور بیش از پیش تقویت شود.

احمدی نژاد با اشاره به برگزاری پنجمین اجلاس حمایت از اقتصاد افغانستان در این سفر، خاطر نشان کرد: در این اجلاس ایده‌های ملت ایران درباره ریشه مسائل و مشکلات افغانستان و منطقه مطرح شد. ایران کشوری است که مستقیماً از حوادث و تحولات افغانستان تاسی می پذیرد و با توجه به حضور نزدیک به 3 میلیون نفر افغانی در ایران، مسائل امنیتی این کشور به طور مستقیم در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر دارد.

رییس جمهور افزود: مهندسان ایرانی در بازسازی افغانستان نقش موثری ایفا می کنند و جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود کشورهایی است که بیش از همه به تعهدات خود در خصوص شرکت در بازسازی افغانستان را عمل کرده است.

احمدی نژاد با اشاره به حضور خود در مراسم افتتاح خانه فرهنگ ایرانیان در تاجیکستان گفت: این مجموعه بسیار بزرگ و مهم است که برای اولین بار به عنوان خانه فرهنگ ایرانیان در کشوری دیگر و در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان احداث شده بود که ضمن افتتاح آن با ایرانیان حاضر در این کشور نیز دیدار و گفت و گو کردیم.

رییس جمهور با اشاره به ملاقات خود با رییس جمهور پاکستان اظهار داشت: روابط دوجانبه ایران و پاکستان در سطح بسیار خوبی جریان دارد و در این ملاقات در زمینه مبادله انرژی، خدمات فنی مهندسی و گسترش تجارت تصمیماتی خوبی گرفته شد.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به ملاقات خود با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان تصریح کرد: در این دیدار دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص حل ریشه ای مشکلات افغانستان به نماینده سازمان ملل منتقل شد و در راستای توسعه روابط میان تهران – عشق آباد نیز دیداری با معاون رییس جمهور ترکمنستان برگزار شد.

رییس جمهور این سفر را بسیار پربار و پرکار توصیف کرد و اظهار داشت: مسوولان کشور تاجیکستان زحمات بسیاری برای برگزاری مطلوب جشن نوروز کشیده بودند که انصافاً نیز جشن خوبی برگزار شد و در آن بیش از 15 کشور شرکت کردند. کشورهای شرکت کننده در نمایشگاه هایی که در حاشیه جشن جهانی نوروز برگزار شده بود میراث فرهنگی، صنایع دستی و آداب و رسوم برگزاری نوروز در کشورهای خود را ارائه و همچنین مردم تاجیکستان نیز استقبال بسیار پرشوری از برگزاری این جشن در کشور خود کرده بودند.