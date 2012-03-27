محور ساری به قائم شهر پرترددترین جاده مازندران در نوروز است

محمد پورتیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محور به عنوان پرترددترین جاده مازندران در نوروز 91 شناخته شده است.

وی افزود: محور سوادکوه به قائم شهر با تردد 160 هزار و 23 خودرو در مبدا ورودی به استان و محور رامسر به چابکسر در مبدا خروجی با تردد 138 هزار و 169 خودرو از محورهای پرتردد در تعطیلات هفته اول نوروز بوده است.

وی تصریح کرد: در محور هراز تردد 128 هزار و 43 خودرو، کرج به چالوس تردد 102 هزار و 115 خودرو، ساری به کیاسر تردد 62 هزار و 34 خودرو و در جاده بهشهر به گلوگاه تردد 136هزار و 75 خودرو در این مدت ثبت شده است.

مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد که در ایام نوروز بیش از چهار برابر این ظرفیت در استان سکونت دائم و موقت دارند.

