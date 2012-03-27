  1. اقتصاد
۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

هیئت دولت مصوب کرد/

اختصاص 135هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی 4 وزارتخانه

اختصاص 135هزار میلیارد ریال برای تسویه بدهی 4 وزارتخانه

هیئت وزیران اختصاص 135 هزار میلیارد ریال برای تسویه و تهاتر بدهی های 4 وزارتخانه نفت، نیرو، دادگستری و کشور به پیمانکاران را تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت هیئت دولت؛ 135هزار میلیارد ریال در اختیار 4 وزراتخانه براى تسویه و تهاتر بدهى پیمانکاران قرار مى گیرد.

بر اساس این مصوبه، مبلغ 60 هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت نفت، مبلغ 40 هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت نیرو، مبلغ 35 هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت دادگستری و مبلغ 3 میلیارد ریال در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.

هیئت وزیران به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ وزارتخانه های نفت، نیرو، دادگستری و کشور تا سقف یکصد و سی و پنج هزار و سه میلیارد ریال از محل منابع موضوع بند (36) قانون بودجه سال 1390کل کشور برای واگذاری و یا فروش اموال خود برای تسویه یا تهاتر بدهی قطعی خود با پیمانکاران به منظور تسریع در اجرا و بهره برداری از طرح های مهر ماندگار اقدام کنند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1564842

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