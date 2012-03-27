به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز در یازدهمین هفته از دور برگشت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی عصر پنجشنبه دهم فروردین ماه به صورت زنده از سیمای استان قم پخش می‌شود که صبا با پیروزی در این دیدار در مکان چهارم جدول قرار خواهد گرفت.



مسابقه تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز از بیست و هشتمین هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 16 عصر دهمین روز از سال 1391 به میزبانی شهرداری تبریز در ورزشگاه یادگار امام تبریز به قضاوت محمود رفیعی برگزار می‌شود.



جدال تیم‌های پنجم و هفدهم در هفته بیست و هشتم



تیم های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز در حالی در این دیدار به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر تیم صبای قم با کسب 42 امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی ایستاده است و شهرداری تبریز با کسب 27 امتیاز در مکان هفدهم جای دارد.



این در حالی است که دیدار رفت دو تیم صبای قم و شهرداری تبریز در نیم فصل نخست یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در هفته یازدهم لیگ برتر با برتری سه بر یک به سود تیم فوتبال صبای قم به پایان رسیده است.



در قضاوت دیدار تیم های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز در هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، آرمان اسعدی به عنوان کمک داور اول و مهدی عالی قدر به عنوان کمک داور دوم، محمود رفیعی را همراهی می کنند.

همچنین محمد ملکی به عنوان داور ذخیره و محمدعلی فروغی به عنوان ناظر داوری در دیدار تیم های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز که یکی از بازی های معوقه هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال کشور است، حضور دارند.



تعویق 13 روزه بازی صبا و شهرداری



پیش از این قرار بود تیم های فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه به میزبانی تیم فوتبال شهرداری تبریز برگزار شود اما به دلیل بارش سنگین برف و همچنین وجود باد و کولاک در روز مسابقه، نظر تیم داوری و ناظر مسابقه لغو این دیدار بود.



صبای قم پیش از این در 13 بازی خارج از خانه در رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به میدان رفته است ضمن اینکه 14 بار نیز در دیدارهای خانگی لیگ یازدهم به میدان رفته است و در مجموع 27 هفته جزو پنج تیم بالای جدول رده بندی لیگ برتر بوده است.



صبای قم در صورت برتری مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز با یک پله صعود به مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور خواهد آمد و بعد از تیم‌های سپاهان اصفهان، تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران قرار می‌گیرد.