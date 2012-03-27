به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی با اعلام اینکه نقش بازار سرمایه در تامین مالی پررنگ می شود، گفت: گسترش آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از اولویت های سال جدید خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اظهار داشت: با متنوع سازی ابزارهای تامین مالی نقش بازار سرمایه را در افزایش سرمایه گذاری ها و رونق تولید ملی بیشتر می کنیم.

صالح آبادی ادامه داد: با توجه به نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تلاش می کنیم سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و صنایع بیشتر شود، منابع مالی داخلی برای تولید تجهیز شود و از سرمایه ایرانیان برای افزایش تولید و توسعه بنگاهی استفاده کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید تسهیل شود و امسال جزو برنامه های اصلی خود می دانیم که برنامه های تأمین مالی بنگاه ها و شرکت ها از منابع داخل تقویت شود تا به رونق تولید ملی هم کمک شود.

وی گفت: روزانه حدود 50 درصد معاملات خرد در بازار سرمایه را اشخاص حقیقی و افراد انجام می دهند که قابل توجه است. مردم هم باید با شناخت و آموزش درست و رفتار منطقی در بازار سرمایه حضور داشته باشند.