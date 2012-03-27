4500 گردشگر از مناطق گردشگری جویبار دیدن کردند

امید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، به وجود هیجده کیلومتر ساحل زیبا وبکر جویبار اشاره کرد.

وی اظهارداشت: ایجاد دو مجتمع تفریحی وتوریستی در طرح دریای چپکرود با امکانات مناسب اقامتی و طبیعت زیبای این منطقه با توجه به شروع فصل کشاورزی وآغازخزانه برنج توسط کشاورزان سخت کوش این دیار زیبایی وجذابیت خاصی را در کنار مزارع کلزا وباغات ومرکبات ایجاد کرده است که میتواند برای گردشگران جذاب باشد.

وی تکیه تاریخی کردکلا و پل جمعه بازار مربوط به دوره قاجاریه، آستانه دارالشفای انارمرز، آستانه امامزاده قاسم اسماعیل کلای بزرگ را مهمترین آثار تاریخی این شهرستان دانست.

نیک نژاد افزود: در دور اول سفرهای نوروزی بیش از چهار هزار و 500 گردشگر وارد جویبار شدند.

رئیس ستاد تسهیلات سفر جویبار افزود: بیش ازپنچ هزار نسخه بروشور و راهنمای گردشگری به همراه نقشه شهرستان توسط اکیپ های هلال احمر مستقر در مبادین ورودی وخروجی شهرستان توزیع شده و120 مسافر در مدارس شبانه روزی که برای اسکان مسافرین تدارک دیده شده بود اقامت داشته اند.

وی تصریح کرد: تمامی امکانات برای مسافران وگردشگران نوروزی تا پایان تعطیلات با همکاری همه دستگاههای عضو ستاد تدارک دیده شده که باید از همه اعضا بویژه شهرداری جویبار،همکار، هلال احمر و کمیته اسکان قدردانی کرد.