مشکل اسکان زائران گیلانی در اهواز رفع می شود

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ساخت و راه اندازی اردوگاه راهیان نور گیلان در اهواز مشکل زائران استان بزودی برطرف خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه هرچه از عمر انقلاب می گذرد نیاز آحاد مردم به شهیدان بیشتر می شود، اظهارداشت: شهیدان رفتند تا این انقلاب، اسلامی هدایت شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه خادم شهدا بودن عشق و دلدادگی خاصی می خواهد، گفت: از این فرصتها باید برای آخرت بهره برداری شود.

وی با اعلام اینکه با شناخت شهدا راه خود را پیدا خواهیم کرد، افزود: شهیدان چراغ راه بشریت هستند.

سعادتی ادامه داد: راهیان نور بهترین میدان و فرصت برای انتقال ارزشهای ناب دوران دفاع مقدس به نسل نوجوان و جوان جامعه است.

وی اظهارداشت: با گذشت دو دهه از پایان جنگ و در صیانت از دستاوردهای هشت سال جنگ تحمیلی، حرکت موفق و تاثیرگذار راهیان نور ابتکاری خلاقانه در بازآفرینی و بازسازی صحنه‌ های رزم با دشمن زبون است.

استاندار گیلان یادآورشد: آشنا کردن نسل سوم و چهارم انقلاب با سرمایه‌ های به دست آمده نظام در حقیقت بهترین سد در برابر انواع هجمه‌ های دشمن است.