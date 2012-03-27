اعترافات متهم ردیف دوم/ چشم راست مه آفرید بودم

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی قاضی سراج اتهامات متهم ردیف دوم را تفهیم کرد و متهم در دفاع از خود بخشی از اتهامات را قبول کرد و گفت: قصد ضربه زدن به نظام را نداشتم و فکر می کردم در حال خدمت رسانی هستم. من وکیل دادگستری هستم و کارهای بر زمین مانده شرکت را انجام می دادم.

"ب-ب" ادامه داد: من وکیل و معاون شرکت بودم و به خاطر اینکه چشم راست مه آفرید- متهم ردیف اول- بودم و او به من اعتماد داشت کارهای حقوقی و ثبت شرکتها را انجام می دادم. باز هم می گویم قصد ضربه زدن به نظام را نداشتم و این اقدامات از روی عمد انجام نشده است.

متهم ردیف دوم درخصوص اجاره دفاتر برای شرکت نیز گفت: من تنها برای فعالیت شرکتها دفتر اجاره می کردم و اجاره کردن دفتر نیز جرم نیست.

"ب-ب" در پاسخ به سوال قاضی در مورد اینکه آیا می دانسته در این دفاتر چه جرایمی رخ می دهد، گفت:من نمی توانستم بپرسم چه اتفاقاتی در شرکت رخ می دهد. وظیفه من تنها اجاره دفاتر بود. چندی قبل یکی از بازپرس ها گفت اعتقادی به مفسد بودنم ندارد اما سه بازپرس دیگر نظرشان مفسد بودن من بود. این حرف ها در گلویم مانده بود.

متهم ادامه داد: من قصد مظلوم نمایی ندارم و هر حکمی صادر شود قبول می کنم. همه چیز را راست گفته ام و مهرهای شرکت نیز در دست من نبوده است.

متهم ردیف دوم در خصوص دست داشتن برادرش در پرونده جعل اسناد نیز گفت: برادرم جعلی انجام نداده است و انتقال اسناد از سمت من را نیز تکذیب می کنم. گفته بودن شکایت هایی شده است و دفتر به زودی پلمپ می شود به همین دلیل اسناد باید منتقل شود تا به مشکل بر نخوریم.

ب-ب در پاسخ به سوال قاضی در مورد املاک شرکت گفت: شرکت 419 ملک داشت که چهارصد تای آن برای قبل از خصوصی سازی بود و نوزده ملک نیز بعد از خصوصی سازی در اختیار شرکت قرار گرفت.

متهم همچنین در مورد معرفی مدیر عامل یکی از شرکتها و پرداخت رشوه مدعی شد: مدیر عامل شرکت را او معرفی نکرده و تاکنون نه رشوه ای پرداخته و نه رشوه ای دریافت کرده است.

متهم ردیف دوم در مورد کیف های پر از پول نیز اظهار داشت: نه از وجود کیف ها و نه محتویات آن اطلاعی داشته است.

پس از اتمام دفاعیات متهم، ریاحی وکیل مدافع دفاع از وی را آغاز کرد. قرار است پس از دفاع وکیل، نماینده داستان درباره اظهارات متهم درپایان دادگاه امروز صحبت کند.