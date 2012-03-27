  1. استانها
  2. زنجان
۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۹

رحمتی:

250 دستگاه اتوبوس در زنجان جابجایی مسافرین نوروزی را به عهده دارند

250 دستگاه اتوبوس در زنجان جابجایی مسافرین نوروزی را به عهده دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان گفت: 250 دستگاه اتوبوس در استان زنجان در جابجایی مسافرین نوروزی فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 250 دستگاه اتوبوس با میانگین عمر 9.14 سال و همچنین 582 دستگاه سواری کرایه با میانگین عمر 5.68 سال و 411 دستگاه مینی بوس با میانگین عمر 28.29  سال در استان زنجان ، در جابجایی مسافرین نوروزی فعال هستند .
 
وی ادامه داد: ستاد نوروزی در استان زنجان از 25 اسفندماه سالجاری آغاز و تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
 
رحمتی افزود: در طول مدت ستاد نوروزی نظارت مستمر بر کلیه شرکتهای مسافربری استان ، عملکرد مدیران فنی شرکتها در زمینه سلامت خودرو و تجهیزات ایمنی مورد نیاز ناوگان به عمل آمده است .
 
مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان از حضور نمایندگان اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان در کلیه پایانه های مسافربری استان در طول ستاد نوروزی خبر داد و افزود: در مدت ستاد نوروزی بیش از ده هزار فرم نظرسنجی بین مسافرین نوروزی توزیع خواهد شد.
 
مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان افزود: گشتهای نامحسوس که با همکاری پلیس راه استان راه اندازی شده است ، در طول مدت ستاد نوروزی در کلیه محورهای استان بر نحوه فعالیت ناوگان عمومی نظارت می کنند .
 
وی افزود: از آغاز ستاد نوروزی ، بیش ازپانزده هزار کتابچه راهنمای مسافرین نوروزی دراستان زنجان بین مسافرین توزیع شده است .

رحمتی ادامه داد: کتابچه های نوروزی با مشارکت استانداری زنجان ، اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ، فرماندهی انتظامی استان و همچنین جمعیت هلال احمر استان زنجان تهیه و منتشر شده است .
 
رحمتی  گفت : کتابچه راهنمای مسافرین نوروزی حاوی اطلاعاتی در خصوص مجموعه های تاریخی و نقاط دیدنی استان بوده و همچنین اطلاعاتی در خصوص مراکز درمانی استان و توصیه های مربوط به رعایت نکات بهداشتی در مسافرت است.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان افزود: در بخش دیگری از این کتابچه آداب سفر ، حقوق مسافرین در سفرهای نوروزی و همچنین مطالبی در خصوص راهکارهای کاهش خطرات رانندگی درج شده است .
 
کد مطلب 1564904

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها