250 دستگاه اتوبوس در زنجان جابجایی مسافرین نوروزی را به عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: 250 دستگاه اتوبوس با میانگین عمر 9.14 سال و همچنین 582 دستگاه سواری کرایه با میانگین عمر 5.68 سال و 411 دستگاه مینی بوس با میانگین عمر 28.29 سال در استان زنجان ، در جابجایی مسافرین نوروزی فعال هستند .

وی ادامه داد: ستاد نوروزی در استان زنجان از 25 اسفندماه سالجاری آغاز و تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

رحمتی افزود: در طول مدت ستاد نوروزی نظارت مستمر بر کلیه شرکتهای مسافربری استان ، عملکرد مدیران فنی شرکتها در زمینه سلامت خودرو و تجهیزات ایمنی مورد نیاز ناوگان به عمل آمده است .

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان از حضور نمایندگان اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان در کلیه پایانه های مسافربری استان در طول ستاد نوروزی خبر داد و افزود: در مدت ستاد نوروزی بیش از ده هزار فرم نظرسنجی بین مسافرین نوروزی توزیع خواهد شد.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان افزود: گشتهای نامحسوس که با همکاری پلیس راه استان راه اندازی شده است ، در طول مدت ستاد نوروزی در کلیه محورهای استان بر نحوه فعالیت ناوگان عمومی نظارت می کنند .

وی افزود: از آغاز ستاد نوروزی ، بیش ازپانزده هزار کتابچه راهنمای مسافرین نوروزی دراستان زنجان بین مسافرین توزیع شده است .



رحمتی ادامه داد: کتابچه های نوروزی با مشارکت استانداری زنجان ، اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ، فرماندهی انتظامی استان و همچنین جمعیت هلال احمر استان زنجان تهیه و منتشر شده است .

رحمتی گفت : کتابچه راهنمای مسافرین نوروزی حاوی اطلاعاتی در خصوص مجموعه های تاریخی و نقاط دیدنی استان بوده و همچنین اطلاعاتی در خصوص مراکز درمانی استان و توصیه های مربوط به رعایت نکات بهداشتی در مسافرت است.



مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان زنجان افزود: در بخش دیگری از این کتابچه آداب سفر ، حقوق مسافرین در سفرهای نوروزی و همچنین مطالبی در خصوص راهکارهای کاهش خطرات رانندگی درج شده است .

