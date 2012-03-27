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۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

جهانیان:

توجه به گردشگری از مصادیق نامگذاری سال جدید باشد

توجه به گردشگری از مصادیق نامگذاری سال جدید باشد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر کشور گفت: از مصادیق نامگذاری سال جدید، می تواند گردشگری و توجه به آن باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان صبح سه شنبه در بازدید از ستاد تسهیلات سفرهای گلستان افزود: هماهنگی و همدلی که بین همه دستگاه های اجرایی استان گلستان وجود دارد چشمگیر بوده که شایسته است در تمام طول سال تدوام پیداکند.

وی گفت: در هیج جای دنیا سابقه ندارد  که در برهه ای کمتر از دو هفته، مسافرت در وسعت چند ده میلیونی داشته باشیم و این نشان از همدلی و هماهنگی اعضای ستاد دارد.

وی ادامه داد: در همه کمیته های ستاد دائمی تسهیلات سفر اعم از نیروی انتظامی، صداو سیما، گشت های راهداری و... کارها به خوبی پیش می رود و روند انجام آنها رضایت بخش است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: دهیاران در روستاها به عنوان بلد راه محلی همراهی های خوبی با ما داشتند.

جهانیان عنوان کرد: امیدواریم این همدلی و هماهنگی مداوم باشد.
 

کد مطلب 1564921

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