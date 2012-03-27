جرج جرداق چشم انتظار احمدی نژاد/گرمای مطبوع نمایشگاه پاییزی مطبوعات

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: آبان ماه سال 90 گرچه با سردی بیماری چند تن از اهالی فرهنگ و ادب آغاز شد اما گرمای نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها به این ماه رونق خاصی بخشید هرچند که ترافیک برنامههای سفارشی در هفته کتاب را هم در گرمای بیش از حد این ماه موضوعی نبود که به سادگی بتوان به فراموشی سپرده شود.
فردی و محبت تسلیم بیماری نشدند
نخستین روزهای آبان ماه سال 1390 با خبر بستری شدن امیر حسین فردی در بیمارستان به دلیل عارضه قلبی آغاز شد. نوینسده منتقد و مسئول مرکز آفرینشهای حوزه هنری و نیز موسس جشنواره کتاب سال شهید حبیب غنی پور. فردی 62 ساله که از محبوبترین و شناخته ترین چهرههای ادبی پس از انقلاب اسلامی ب شمار میرود، در سن 62 سالگی خود در حالی تن به تخت بیمارستان سپرد که پیش از این نیز با بیماری قلبی دست و پنج نرم کرده بود.
فردی در آبان ماه پس از اینکه پزشکان در چند نوبت جراحی وی را به دلیل آماده نبودن وضعیت جسمانی وی به تاخیر انداختند مورد جراحی قلب باز قرار گرفت.
در زمان بستری بودن فردی در بیمارستان طیفهای وسیعی از نویسندگان و فعالان فرهنگی ازجمله حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نیز جمع قابل توجهی از نویسندگان فعال در حوزه هنری و نیز روزنامهنگاران به عبیادت از وی پرداختند.
از سوی دیگر در نخستین روزهای آبان ماه سال جاری محمد جواد محبت شاعر توانای کشور نیز در اثر ضایعه مغزی در بیمارستانی در کرمانشاه بستری شد.
محبت 69 ساله که سابقه همکاری وی با مجلاتی چون توفیق، خوشه، روشنفکر، دریچه، تهران مصور و هفته نامه مشیر در کنار فعالیت وی در در تالیف کتابهای درسی دوره ابتدایی هنوز از خاطرهها پاک نشده است به گفته دختر وی روز چهارم آبان دجار ضایعه مغزی شد و قدرت تکلم خود را از دست داد.
به دنبال این حادثه وی به بیمارستان سجاد کرمانشاه منتقل شد و تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفت.
کتابخانهای که دنبال متولی میگشت
در آبان ماه امسال و پس از اینکه حجت الاسلام محمد رضا زائری نویسنده و روزنامهنگار اعلام کرد که جرج جرداق نویسنده و اندیشمند مسیحی لبنانی تصمیم به فروش کتابخانه خود گرفته است که شامل آثار برجستهای در حوزه تایخ اسلامی و تشیع است و با تاکید بر اینکه دلالان بسیاری به دنبال تملک و خرید این آثار هستند، برخی نهادها در کشور از جمله شهرداری تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تکاپوی خرید این کتابخانه افتادند.
در آبان ماه سال 90 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به صورت رسمی اعلام کرد که حاضر است این کتابخانه را از جرداق خریداری کند و بلافاصله مذاکرات با مسئول رایزنی فرهنگی ایران در لبنان و نیز سفیر کشورمان در بیروت آغاز شد.
به گفته «حبیب الله عظیمی» معاون این سازمان، کتابخانه جرداق بسیار غنی است و با توجه به آثار مهمی که او در زمینه اهل بیت (ع) تدوین کرده، کتابخانه ملی ایران آمادگی خریداری این کتابخانه غنی را دارد.
در همین زمینه «اسحاق صلاحی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره نتایج بررسیها در این باره به خبرنگار مهر گفت: این کتابخانه بسیار غنی و شامل بیش از یک میلیون جلد کتاب مهم و مرجع به زبانهای عربی، انگلیسی، لاتین و برخی زبانهای دیگر است.
وی افزود: گردش کار مربوط به برآورد اهمیت مجموعه و رقم مورد نیاز برای خرید آن انجام شده و ما منتظر تخصیص بودجه لازم از طرف رئیس جمهوری هستیم.
کنگره شعر مقاومت
دومین کنگره بینالمللی شعر مقاومت در آبان ماه سال 90 در حالی به میزبانی استان بوشهر آغاز به کار کرد که دبیر این جشنواره در مراسم افتتاحیه آن به بیاعتنایی مسئولان فرهنگی کشور به این کنگره انتقاد کرد.
نخستین کنگره بینالمللی شعر مقاومت با حضور جمع کثیری از شاعران داخلی و نیز شاعرانی از 10 کشور جهان در روزهای دهم و یازدهم آبان ماه 90 در بوشهر آغاز به کار کرد.
بهروز اثباتی دبیر این کنگره همزمان با آغاز این کنگره با بیان اینکه ایده شکلگیری این کنگره به بیش از یک سال و نیم قبل برمیگردد که احساس کردیم ادبیات اجتماعی در دنیا دچار تحول شده و در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به یک ادبیات دینمدارانه است.
وی ادامه داد: البته این موضوع زمانی شکل اجرایی گرفت که هنوز موضوعی به نام بیداری اسلامی شکل نگرفته بود. اما وضعیت ادبیات داستانی و نمایشی ایران و جهان به نوعی این موضوع را به ما نوید میداد. کنگره ایدهای بود که ما را به سمت این ادبیات جدید حرکت داد.
به گفته اثباتی کنگره دوم شعر مقاومت شاهد حضور مسئولان فرهنگی نهضتهای آزادی بخش از کشورهای مسلمان بود اما جای خالی مسئولان فرهنگی کشور خود را بسیار خالی نشان داد و این بر عهده رسانههاست تا سئوال کنند این افاد چرا در این کنگره حضور کمرنگی دارند.
با این حال بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سخنران میهمان در مراسم آغاز به کار این کنگره با اشاره به حمایت معاونت مطبوع خود از تولیدات ادبی این کنگره افزود: بسیاری از شاعرانی که برای اولین بار در زمینه مقاومت اسلامی کتابی را گردآوری کرده اند مورد حمایت ما قرار خواهند گرفت و ما با شمارگان بالا آثار آنان را منتشر خواهیم کرد و جدای از آن، آثار منتشر شده در این زمینه را خریداری و به کتابخانههای استانها ارسال خواهیم کرد.
نمایشگاه مطبوعات؛ گرمتر از همیشه
هجدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در حالی در آبان ماه به کار خود پایان داد که بسیاری از اهالی مطبوعات از نحوه برپایی آن راضی به نظر میرسیدند.
البته این اتفاق شاید کمی طبیعی به نظر بیاید چرا که افراد معمولاً در ارزیابی مسائل مختلف به شیوه مقایسهای عمل میکنند و صد البته دوره هجدهم نمایشگاه با دوره هفدهم آن از بسیاری جهات، قابل قیاس نبود.
روز پایانی نمایشگاه اما، کمی با روزهای دیگر متفاوت بود و اتفاقاتی که در آن رخ داد، کام بازدیدکنندگان را اندکی تلخ کرد. پیشتر اعلام شده بود که فعالیت نمایشگاه در این روز یک ساعت دیرتر (از ساعت 10) آغاز میشود اما احتمال حضور محمود احمدینژاد در نمایشگاه، طبق معمول مسئولان تشریفات نهاد ریاست جمهوری را به محل برپایی این رویداد کشاند و داستان تکراری بازرسی افراد و ...
البته گویا مسئولان مربوطه پیشبینی نکرده بودند که جلسه استیضاح وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد بیش از 6 ساعت به طول میانجامد و همین مانع از ترک بهارستان از سوی رئیس جمهور میشود. به هر حال درهای نمایشگاه در روز پایانی ساعت 11:15 دقیقه به روی بازدیدکنندگان گشوده شد.
در همین روز و در اختتامیه نمایشگاه مطبوعات، اتفاقات ناخوشایند دیگری هم رخ داد که به هیچ وجه در شان این رویداد بزرگ نبود. با اینکه حضور رئیس جمهور در این مراسم منتفی شده بود، باز هم داستان گیت بازرسی اما این بار نه به دلیل محمود احمدینژاد بلکه به بهانه حضور «لطفالله فروزنده» معاون نیروی انسانی معاونت راهبردی ریاست جمهوری تکرار شد.
این مسئله، پوشش رسانهای اختتامیه نمایشگاه مطبوعات را با مشکل مواجه کرد و منجر به کتک خوردن تعدادی از خبرنگاران در ورودی سالن اجتماعات شبستان نیز شد که البته این مسئله با گذشت زمانی اندک و با وساطت مسئولان اجرایی نمایشگاه رفع و رجوع شد.
در این دوره از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها غرفه خبرگزاری مهر به عنوان غرفه برتر در بخش غرفهآرایی و پاسخگویی به مخاطبان در اختتامیه هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها معرفی شد.
حضور 100 رسانه از پنجاه کشور جهان از جمله مدیران مسئول و سردبیران مهمترین نشریات اسلامی از 35 کشور جهان از مهمترین نکات قابل توجه در این دوره از این جشنوراه به شمار میرفت.
آغاز همکاری رسانهای ایران و آمریکای لاتین
در آبان ماه سال جاری لوئیس انریک گنزالز آکوستا، رئیس خبرگزاری پرنسا لاتینا از کوبا و رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر به منظور گسترش مرزهای فرهنگی - ارتباطی و توسعه روابط علمی - فرهنگی بین ایران و کوبا قرارداد همکاری امضا کردند.
بر اساس این قرارداد که اولین سند همکاریهای رسانهای میان جمهوری اسلامی ایران و کوبا است، دو خبرگزاری به تبادلات خبری، ارائه خدمات فنی و آموزشی، ایجاد تسهیلات لازم برای گروههای خبری و رسانهای، حمایت از نشستهای منطقهای و بینالمللی، انعکاس اخبار فعالیتها و برنامههای متقابل و ... در راستای ارتقای سطح فنی و تکنولوژیکی متعهد شدند.
خبرگزاری «پرنسا لاتینا» در سال 1959 تاسیس شده و به 6 زبان رسمی دنیا شامل اسپانیایی، انگلیسی، ایتالیایی، روسی، ترکی و پرتقالی به انتشار اخبار میپردازند. دفتر اصلی این رسانه در هاوانای کوبا است و 40 دفتر برونمرزی دارد. این خبرگزاری چند رسانهای یکی از چاپخانههای مهم کوبا نیز محسوب میشود که به ویرایش، چاپ و توزیع 30 نشریه میپردازد.
هفته پر صدا و کم محتوای کتاب
نوزدهمین دوره هفته کتاب نیز از مهمترین رویدادهای آبان ماه سال گذشته بود. هفتهای که به گفته بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به ماه کتاب مبدل شود و در این دوره از برگزاری خود میزبان برگزاری 600 برنامه در سراسر کشور بود.
به گفته دری این 600 عنوان برنامه سراسری و حدود 800 عنوان برنامه استانی در ایام هفته کتاب اجرا شد که برای برنامهریزی آنها هزار نفر ساعت هزینه شده بود.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد همچنین از برپایی هزار نمایشگاه کتاب با موضوع «دفاع مقدس و جنگ نرم» در هزار نقطه کشور به ویژه نقاط دور افتاده و روستاها و شهرستانهای کشور در ایام این هفته سخن به میان آورد خبر داد و در نشست رسانهای این دوره از این هفته فرهنگی خبر از برگزاری 80 نمایشگاه کتاب توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خارج از تهران و نیز برپایی کنگره سراسری ادبیات غدیر، همایش ملی تشکلهای نشر، جشنواره کتاب سال دانشگاهی، پانزدهمین جایزه کتاب سال دفاع مقدس، جشنواره کتاب و رسانه برتر و جشنواره کتاب و رسانه ملی در ایام برپایی نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران داد.
وی همچنین به برگزاری 60 برنامه در استان تهران، 59 برنامه در استان کرمان، 53 برنامه در استان چهارمحال و بختیاری، 49 برنامه در استان گلستان، 48 برنامه در استان قزوین و 10 برنامه در هر یک از استانهای دیگر اشاره کرد و اعلام داشت: هدف کلی ما از این حجم از برنامهها در کشورتوجه و اعتنا به کتاب و توسعه فرهنگ کتابخوانی، تقویت ارکان نشر شامل تولید فکر، چاپ مناسب کتاب و عرضه مناسب و گسترده آن است.
ناشران مسلمان صاحب اتحادیه شدند
دومین اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام نیز در آبان ماه سال گذشته در تهران آغاز به کار کرد. 700 ناشر ایرانی و بیش از 100 ناشر غیرایرانی از 40 کشور جهان دعوتنامه ارسال شد.
بر اساس اعلام دبیرکل اجلاس در انتخاب ناشران داخلی معیارهایی جز معیارهای علمی و حرفهای و انتشار حداقل سالانه 20 اثر وجود نداشت. در ارتباط با ناشران خارجی نیز تلاش کردیم 100 نفر از صاحبان نشر در کشورهای مختلف جهان به اجلاس دعوت شود. با این حساب که از هر موسسه نشر تنها یک نفر حضور بیابد، ولی از یک کشور گاه بیش از یک ناشر در این اجلاس حضور خواهد داشت.
این دوره از اجلاس با برگزاری 5 نشست تخصصی نیز همراه بود که با موضوعات نشر قرآن و معارف قرآنی با موضوعات تعیین معیارهایی برای چاپ و نشر قرآن کریم، تعیین راهبرد توجه جوامع مختلف به فرهنگ و معارف قرآنی، چگونگی ترجمۀ قرآن کریم متناسب با نیازهای روز مخاطبان، تعیین راهبرد و چگونگی ترویج زبان قرآن بهعنوان زبان بینالمللی مسلمانان، چگونگی بهرهگیری ازامکانات و ظرفیتهای نشر الکترونیک در جهت ترویج فرهنگ و معارف قرآنی و بررسی شیوههای برگزاری نمایشگاههای بینالمللی مختص قرآن کریم در کشورهای مختلف برگزار شد.
همچنین بررسی و تصویب اساسنامه اتحادیه جهانی ناشران مسلمان نیز از دیگر برنامههای این دوره از این اجلاس بود.
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