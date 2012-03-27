موافقت ایران و 1+5 با زمان آغاز مذاکرات/ اختلاف نظر درباره محل نشست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس و بلومبرگ، ایران و کشورهای 1+5 توافق کرده اند که در تاریخ 13 آوریل ( 25 فروردین) دور جدید مذاکرات خود برای حل موضوع هسته ای این کشور را ازسر بگیرند.

آسوشیتدپرس با مخابره این خبر به نقل از دیپلماتهای غربی نوشت : هر چند ایران و کشورهای 1+5 با زمان آغاز مذاکرات آغاز کرده اند، اما هنوز مکان آن مشخص نیست.

در همین رابطه برخی از دیپلماتها اعلام کردند زمان اعلام شده، تاریخ دقیق آغاز مذاکرات نیست، اما سه دیپلمات کشورهای حاضر در گروه 1+5 اعلام کرده اند که تاریخ اعلام شده قطعی بوده و امیدواریم که در فرصت باقی مانده در مورد مکان آن نیز به توافق برسیم.

این درحالی است که پیشتر ترکیه به عنوان محل برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 اعلام شده بود، اما گویا کشورهای غربی با حضور در ترکیه موافق نبوده و تمایل دارند تا این مذاکرات در وین و یا ژنو برگزار شود.

آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، و چین به همراهآلمان به عنوان اعضای 1+5 در مذاکره با ایران حاضر خواهند بود

در تاریخ دوم فروردین روزنامه هاآرتض، ژنو را به عنوان محل برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 اعلام کرده بود.

هرچند پیش از این، خبرها حکایت از شانس ترکیه برای میزبانی دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 داشت، اما این روزنامه صهیونیستی به نقل از دیپلماتهایی که به نام آنها اشاره نکرده، ادعا کرده است که این گفتگوها 13 آوریل در شهر ژنو سوئیس آغاز خواهد شد.

هاآرتض نوشت : مقامهای آمریکایی و اروپایی درباره تاریخ این مذاکرات به اسرائیل اطلاع رسانی کرده اند.

در همین رابطه روزنامه روسی کامرسانت نیز نوشت : "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا "سرگئی لاوروف" همتای روسی خود را مامور ابلاغ این موضوع به ایران کرده که مذاکرات هسته ای در ماه آوریل آخرین فرصت تهران برای پیشگیری از جنگ است.

این روزنامه به نقل از یک دیپلمات روسی بلندپایه که خواست نامش فاش نشود، نوشت : مذاکرات ایران و گروه 1+5 فرصت آخر ایران برای جلوگیری از جنگ است و کلینتون از لاوروف خواسته است که این پیام را به مقامات ایرانی برساند.