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۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

کر:

تمامی امکانات برای خدمات دهی به مسافران نوورزی مهیاست

تمامی امکانات برای خدمات دهی به مسافران نوورزی مهیاست

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا گفت: تمامی امکانات دستگاه های اجرایی شهرستان برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر پیش از ظهر سه شنبه در بازدید رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور از این شهرستان افزود: شرایط مناسبی برای استفاده  مسافران در این شهرستان مهیا شده است.

فرماندار شهرستان آق قلا گزارشی از برنامه های پیش بینی شده ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان را ارائه کرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور صبح امروز سه شنبه 8 فرودین  از کمپ امداد و نجات هلال احمر و غرفه  صنایع دستی بازدید کرد.

در این برنامه  کمپ امداد و نجات هلال احمر ، کمپ  اطلاع رسانی جمعیت جوانان جمعیت هلال احمر ، غرفه موسیقی سنتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و غرفه صنایع دستی شهرداری آق قلا که در مجاورت کمپ استقرار یافته بود مورد بازدید قرار گرفت.
 
لازم به ذکر است غرفه موسیقی سنتی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  با اجرای  برنامه های نی نوازی و اجرای زنده موسیقی سنتی روزانه به استقبال مسافران نوروزی می رود.
 
کد مطلب 1564946

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