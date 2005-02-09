  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۷:۱۶

در اطلاعيه اي:

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از شهروندان براي حضور در راهپيمايي 22 بهمن خواستار شد

سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با صدور اطلاعيه اي از عموم شهروندان ايران اسلامي دعوت كرد تا چون گذشته ضمن لبيك به نداي رهبر معظم انقلاب، در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن حضوري گسترده داشته باشند و وفاداري خود را به آرمانهاي معمار كبير جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر،  در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: اكنون كه به فضل خداوند رحمان، دهه مبارك فجر و سالگرد پيروزي انقلاب براي بيست و ششمين سال متوالي فرا رسيد، راهپيمايي يوم الله 22 بهمن امسال با توجه به فرارسيدن در آستانه ماه محرم،  حماسه حضور پرشكوه مردم در راهپيمايي هاي تاريخي سال 1357 را بار ديگر در اذهان زنده خواهد كرد و ايران اسلامي را مالامال از عشق و وفاداري به آرمانهاي بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي ايران و شهيدان مي كند تا مردم بار ديگر يكدل و يكصدا بانگ استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي سر دهند.

در خاتمه اين اطلاعيه تصريح شده است: كاركنان سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور با توجه به وظيفه ملي و ديني خود و در پاسخ به نداي رهبر معظم انقلاب، همگام با عموم شهروندان در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن شركت مي كنند.

