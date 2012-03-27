امام جمعه ارومیه درگذشت آیت الله قره باغی را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام مشترک آمده است، فقدان عالم بزرگ و روحانی عالیقدر حضرت آیت الله سید علی اکبر قره باغی نماینده مردم استان آذربایجان غربی که با ذی طلبگی و در کسوت سلف صالح خود نقش بی بدیل در هدایت و روشنگری مردم در به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی در شهرستان ارومیه ایفا نمود، همگان را شدیدا متاثر نمود.

این مرد بزرگ عمری را به تربیت شاگردان و تعظیم شعائر دین در همه اقشار گذراند و زندگی زاهدانه و عابدانه و سخنان او در همه عاشقان مکتب علوی اثر عمیقی داشت .

اینجانبان مصیبت فقدان آن عالم ربانی را به علماء ، مردم شریف و خداجوی استان بخصوص همسر ، فرزندان عزیز و دیگر بازماندگان و نیز به دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت می گوییم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم و صبر و اجر برای خانواده محترم ایشان مسالت می نماییم.

بر اساس این گزارش به همین مناسبت، استانداری آذربایجان غربی، روز پنجشنبه مورخه 10 فروردین ماه 1391را در آذربایجان غربی عزای عمومی اعلام کرده است.

مراسم تشیع جنازه آن عالم ربانی روز پنجشنبه راس ساعت 30/10 دقیقه صبح از میدان انقلاب در مسیر خیابان امام (ره) به سمت تقاطع سرداران برگزار می شود.

همچنین مجلس ترحیم آن مرحوم نیز راس ساعت 16 الی 18 عصر همان روز در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرستان ارومیه برگزار خواهد شد.