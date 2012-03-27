معاون میراث فرهنگی کشور از استان گلستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان پیش از ظهر سه شنبه در مرز اینچه برون از پایانه‌مرزی و فعالیت‌های کمیته گردشگری مرزی به مدیریت مرزبانی استان بازدید کرد و از روند خدمات‌رسانی به مسافرین نوروزی در این منطقه ابراز رضایت کرد.

در ادامه وی به بازدید از بندرترکمن پرداخته شد و در اسکله بندرترکمن شاهد حضور چشمگیر و قابل توجه مسافران نوروزی در این منطقه بود که از امکاناتی چون قایق سواری، شتر سواری و اسب سواری برخوردارند.

جهانیان سپس از بازارچه این بندر بازدید کرد که اقلامی چون سوغات و صنایع دستی ترکمن را در معرض فروش قرار داده اند.

وی همچنین از پایگاه رزرواسیون نوکنده و واحدهای مستقر در پلیس راه نوکنده بازدید به عمل آورد.

تاکنون بیش از سه میلیون مسافر به گلستان سفر کرده اند.

