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۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

معاون میراث فرهنگی کشور از استان گلستان بازدید کرد

معاون میراث فرهنگی کشور از استان گلستان بازدید کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر کشور و معاون سازمان میراث فرهنگی کشور از شهرستان های بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و گمیشان در غرب استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان پیش از ظهر سه شنبه در مرز اینچه برون از پایانه‌مرزی  و فعالیت‌های کمیته گردشگری مرزی به مدیریت مرزبانی استان بازدید کرد و از روند خدمات‌رسانی به مسافرین نوروزی در این منطقه ابراز رضایت کرد.

در ادامه وی به بازدید از بندرترکمن پرداخته شد و در اسکله بندرترکمن شاهد حضور چشمگیر و قابل توجه مسافران نوروزی در این منطقه بود که از امکاناتی چون قایق سواری، شتر سواری و اسب سواری برخوردارند.

جهانیان سپس از بازارچه این بندر بازدید کرد که اقلامی چون سوغات و صنایع دستی ترکمن را در معرض  فروش قرار داده اند.

وی همچنین از پایگاه رزرواسیون نوکنده و واحدهای مستقر در پلیس راه نوکنده بازدید به عمل آورد.

تاکنون بیش از سه میلیون مسافر به گلستان سفر کرده اند.
 

کد مطلب 1564976

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