به گزارش خبرنگارمهر،تراب محمدی روز سه شنبه در بازدید ناظر عالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از برخی مراکز اسکان آموزش و پرورش این استان اظهار کرد: با اعلام آمادگی آموزش و پرورش استان، بیش از هزار و 500 کلاس درس آذربایجان شرقی، تمام مسافران نوروزی مراجعه کننده را اسکان میدهد.
وی تصریح کرد: آموزش و پرورش آذربایجانشرقی بیش از 80 مدرسه را در شهر تبریز برای پذیرش گردشگران نوروزی آماده کرده که این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته است.
محمدی همچنین از ارائه هتل آپارتمانها و منازل استیجاری در نوروز امسال به گردشگران خبر داد و گفت: با توجه به نیازی که طی سالهای اخیر در این زمینه احساس میشد، تعدادی از منازل مناسب و دارای امکانات رفاهی برای ارائه و اجاره در ایام نوروز آماده شدهاند.
محمدی تصریح کرد: تمام ادارات و سازمانها در توسعه گردشگری و تامین رضایت گردشگران به استان نقش دارند که با تلاش حداکثری در این زمینه میتوانیم شاهد رونق این صنعت در آیندهای نزدیک باشیم.
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