یک نظامی ناتو کشته شد / دستگیری یکی از سرکردگان طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات افغانی از کشته شدن فرمانده پاسگاه پلیس و محافظ وی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در شمال افغانستان خبر دادند.

خبر دیگر اینکه مقامات امنیتی در ولایت غزنی از بازداشت یک سرکرده طالبان در منطقه "اندر" ولایت غزنی خبر دادند.

همچنین ایساف امروز سه شنبه اعلام کرد در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در ولایت فریاب در شمال این کشور یک تروریست مرتبط با القاعده کشته شد.

ایساف در عین حال از کشته شدن یک نظامی ناتو بر اثر انفجار بمب در جنوب افغانستان خبر داد.

در این بیانیه به هویت فرد کشته شده اشاره نشده است، اما نظامیان آمریکا، انگلیس و استرالیا در قالب نیروهای ایساف علیه طالبان در افغانستان مبارزه می کنند.

در پی کشته شدن این نظامی ناتو تلفات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از ابتدای سال جاری در افغانستان تاکنون به 92 نفر رسید.

همچنین در جریان عملیات نیروهای ناتو و افغانی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان دست کم 15 عضو طالبان کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند.