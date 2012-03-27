  1. بین الملل
۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

تحولات افغانستان/

یک نظامی ناتو کشته شد / دستگیری یکی از سرکردگان طالبان

یک نظامی ناتو کشته شد / دستگیری یکی از سرکردگان طالبان

کشته شدن یک نظامی ناتو بر اثر انفجار بمب در جنوب افغانستان و کشته و زخمی شدن 27 نفر در این کشور از جمله تحولات مهم افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات افغانی از کشته شدن فرمانده پاسگاه پلیس و محافظ وی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار در شمال افغانستان خبر دادند.

خبر دیگر اینکه مقامات امنیتی در ولایت غزنی از بازداشت یک سرکرده طالبان در منطقه "اندر" ولایت غزنی خبر دادند.

همچنین ایساف امروز سه شنبه اعلام کرد در عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در ولایت فریاب در شمال این کشور یک تروریست مرتبط با القاعده کشته شد.

ایساف در عین حال از کشته شدن یک نظامی ناتو بر اثر انفجار بمب در جنوب افغانستان خبر داد.

در این بیانیه به هویت فرد کشته شده اشاره نشده است، اما نظامیان آمریکا، انگلیس و استرالیا در قالب نیروهای ایساف علیه طالبان در افغانستان مبارزه می کنند.

در پی کشته شدن این نظامی ناتو تلفات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از ابتدای سال جاری در افغانستان تاکنون به 92 نفر رسید.

همچنین در جریان عملیات نیروهای ناتو و افغانی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان دست کم 15 عضو طالبان کشته و 10 فرد دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1564982

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها