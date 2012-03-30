مهلت10 روزه ثبت نام در کاروان حج تمتع /آغاز ثبت نام 17 فروردین

علیاکبر غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با باین این مطلب افزود: افرادی که در سالهای 1360 ،1363 ،1377 و 1378 برای حج تمتع در بانک ثبت نام کردهاند باید پیش از ثبت نام در کاروانهای انتخابی، برای تبدیل سند خود به 10 میلیون ریال نیز اقدام کنند.
به گفته وی ، در تمتع سال 91 افرادی می توانند در کاروانها ثبت نام کنند که دارای فیش بانک ملی تا دهم شهریور 1384 باشند.
مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: برای ثبت نام در کاروانها، 10 روز مهلت درنظر گرفته شده و چنانچه در زمان تعیینشده برای مراجعه افراد به کاروانهای مربوط، ظرفیت کاروانهای استان تکمیل نشود، این سازمان از اولویتهای بعدی دعوت میکند.
وی تاکید کرد: اسامی، نشانی و تلفن مدیران منتخب کاروانهای حج در روزهای 16 و 17 فروردینماه از طریق جراید محلی منتشر میشود. زمان پذیرش متقاضیان دارای اولویت تشرف در کاروانها برای تمام استانها بهجز تهران، قم و البرز روز 17 فروردینماه و در استانهای تهران، قم و البرز 18 فروردینماه 1391 است.
غیرتی در مورد ثبت نامهای غیر حضوری زائران در کاروانها نیز افزود: 50 درصد از ظرفیت هر کاروان به ثبت نام غیرحضوری و اینترنتی اختصاص داده شده است و متقاضیان میتوانند از تاریخ اعلامشده برای ثبت نام به سایت haj91.haj.ir مراجعه کنند.
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