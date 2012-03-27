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۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

سلیمی در گفتگو با مهر:

85 تصادف در 11 محور مواصلاتی استان البرز رخ داد

85 تصادف در 11 محور مواصلاتی استان البرز رخ داد

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس کمیته خدمات بهداشتی و درمانی استان البرز گفت: از 25 اسفند ماه تا هفتم فروردین ماه سال جاری 85 مورد تصادف در 11 محور مواصلاتی استان البرز رخ داده است.

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این تعداد 65 نفر به بیمارستان انتقال یافتند و 19 مورد نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

رئیس کمیته خدمات بهداشتی و درمانی استان البرز ادامه داد: شکستگی فوقانی و تحتانی، ضربه به سر و همچنین جراحات سطحی از جمله آسیب های شایع در این چند مورد تصادفات اخیر بود.

سلیمی افزود: در ایام نوروز 14 بیمارستان استان البرز فعال است که سه بیمارستان خصوصی و یک بیمارستان نیز متعلق به تامین اجتماعی است.
 

کد مطلب 1565004

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