85 تصادف در 11 محور مواصلاتی استان البرز رخ داد

کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از این تعداد 65 نفر به بیمارستان انتقال یافتند و 19 مورد نیز به صورت سرپایی درمان شدند.



رئیس کمیته خدمات بهداشتی و درمانی استان البرز ادامه داد: شکستگی فوقانی و تحتانی، ضربه به سر و همچنین جراحات سطحی از جمله آسیب های شایع در این چند مورد تصادفات اخیر بود.



سلیمی افزود: در ایام نوروز 14 بیمارستان استان البرز فعال است که سه بیمارستان خصوصی و یک بیمارستان نیز متعلق به تامین اجتماعی است.

