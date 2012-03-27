رشد 114درصدی خریداران سهام در سال90/ معامله 73میلیارد سهم

به گزارش خبرنگار مهر، مقایسه عملکرد بورس اوراق بهادار سال های 89 و 90 نشان دهنده رشد بیش از 114 درصدی خریداران سهام است.

همچنین در سال 90 بیش از 73 میلیارد و 189 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 226 هزار و 447 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد.

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اعلام کرد: 1 میلیون و 831 هزار و 530 سرمایه گذار در سال 90 در تالارهای مختلف بورسی کشور، سهام شرکت های حاضر بر تابلوهای معاملات بورس را خریداری کردند.

بر همین اساس، تعداد خریداران سهام در سال 90 با افزایشی 114.54درصدی همراه شد، چرا که در سال 89 تعداد 853 هزار و 666 سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران به معامله سهام پرداخته بودند.

طی سال گذشته بیش از 9 هزار و 540 قرارداد آتی سهام به ارزش 382 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار کشور معامله شد. معامله 218 هزار و 55 میلیارد ریالی سهام در سال 89 نیز نشان از رشد 3.85 درصدی ارزش معاملات در سال 90 دارد.

در نتیجه معاملات سال 90 سهام داران بورسی، مالکیت 73 میلیارد و 189 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 226 هزار و 447 میلیارد ریال جابه جا شد.

معاملات 241 روزه سال گذشته بورس در 4 میلیون و 536 هزار و 688 دفعه انجام شد و از میان خرید و فروش های انجام شده 56 میلیارد و 855 میلیون سهم به صورت خرد و بلوک معامله شده که ارزش این حجم از دادوستدها بالغ بر 171 هزار و 518 میلیارد ریال بوده است.

دفعات معاملات سال 89، 3 میلیون و 398 هزار و 7 مرتبه بود که حکایت از رشد 33.51 درصدی دفعات معاملات در سال 90 دارد. به علاوه، دفعات معاملات خرد و بلوک سال گذشته، معادل چهار میلیون و 536 هزار و 268 بار ثبت شده است.

میزبانی بازارها

نگاهی به معاملات بازارهای اول و دوم بورس اوراق بهادار نشان می دهد که 55 میلیارد و 409 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 175 هزار و 342 میلیارد ریال طی 3 میلیون و 16 هزار و 274 دفعه در بازار اول و 17 میلیارد و 780 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 51 هزار و 106 میلیارد ریال طی 1 میلیون و 520 هزار و 414 دفعه در بازار دوم خریداری شده است.

بالا و پایین شاخص ها

2 هزار و 610 واحد میزان رشد شاخص کل در سال 90 بود، این متغیر مهم بازار سرمایه سال 90 خود را از 23 هزار و 294 واحد آغاز کرد و با 11.20 درصد رشد در آخرین روز سال به 25 هزار و 905 واحد رسید. به علاوه شاخص صنعت رشدی 14.40 درصدی را تجربه کرد تا سال 91 خود را از عدد 20 هزار و 697 واحد آغاز کند.

شاخص قیمت و سود نقدی هم با افزایشی 11.20 درصدی به 105 هزار و 398 واحد رسید و رشد 352 واحدی هم عملکرد یکساله شاخص مالی بود که در آخرین روز کاری سال پیش به 60 هزار و 191 واحد رسید.