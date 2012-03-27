مشکلی با معاونت رئیس جمهوری آمریکا ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، "ریک سنتروم" اعلام کرده در صورتی که نتواند میت رامنی را در رقابتهای درون حزبی شکست دهد می تواند به عنوان معاون رئیس جمهور در کنار او حضور داشته باشد.

رقابتهای درون حزبی برای انتخاب نامزد برگزیده جمهوریخواهان، از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد که میت رامنی هم اکنون از سایر رقیبانش پیش است.

برای آنکه یک نامزد بتواند در حزب جمهوریخواه به نامزد برگزیده این حزب تبدیل شود باید بتواند در رقابتهای درون حزبی رای 1144 ( یک هزار و 144 ) هیئت نمایندگی را تصاحب کند.