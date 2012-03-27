دومین کاروان طلاب استان مرکزی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادق پور ظهر سه شنبه در حاشیه اعزام 100 نفر از طلاب شهرستان اراک به مناطق عملیاتی جنوب گفت: با توجه به اینکه طلاب به عنوان مبلغان در جامعه نقش موثری دارند تلاش شده است از ظرفیت راهیان نور استفاده کرده و با اعزام آنها به مناطق عملیاتی و بیان رشادتها و جانفشانی ها رزمندگان ارزشهای دفاع مقدس و پیام شهدا را به نسل جوان منتقل کرد.

وی با اشاره به اینکه روز گذشته نیز 100 نفر از طلاب و روحانیون شهرستان ساوه به این مناطق اعزام شده اند افزود: در این اردوهای چهار روزه زائران از مناطق عملیاتی فکه، دهلاویه، هویزه، شوش ، شلمچه، طلاییه، اروند، رمضان بازدید می کنند.

وی گفت: نقش اساسی روحانیت در دوران دفاع مقدس،تقویت روحیه رزمندگان بود و امروز باید روحانیت با بصیرت افزایی و نگهبانی از سنگر های اعتقادی همواره مدافع دین و کیان میهمن بوده و پیام شهدا را درک و به نسل جوان انتقال بدهند.