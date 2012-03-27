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۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

ریاحی در گفتگو با مهر:

دو میلیون مسافر به چهار محال و بختیاری سفر کردند

دو میلیون مسافر به چهار محال و بختیاری سفر کردند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد نوروزی استان چهار محال و بختیاری گفت: ورود دو میلیون و 146 هزار و 87 گردشگر و مسافر به چهار محال و بختیاری ثبت شده است.

مژگان ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این تعداد مسافر دو میلیون گردشگر با خودرو شخصی، هشت هزار و 183 نفر با اتوبوس و 62 نفر با وسیله نقیله هوایی به این استان سفر داشته اند.

ریاحی با بیان اینکه 985 هزار و 775 مسافر در استان اقامت داشته اند، بیان داشت: بیشترین اقامت ها در کمپینگ های موقت، اسکان مدارس، مهمانسراهای ادارات، خوابگاه های دانشجویی، سالن های ورزشی، هتل ها، خانه های استیجاری و .... بوده است.

دبیر ستاد نوروزی استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: بیشترین مسافران از استان های خوزستان، تهران، بوشهر، زنجان، قزوین، اصفهان، خراسان و .... به این استان سفر داشته اند.

وی اذعان داشت: گردشگران و مسافران نوروزی این استان از پل زمانخان و حاشیه زاینده رود، گرداب بن، قلعه فرهنگی و تاریخی چالشتر، اتاق آئینه، چشمه برم لردگان، دریاچه شلمزار، چشمه مولا اردل، آبشار و تونل کوهرنگ، آبشار شیخ علیخان و .... بازدید داشته اند.

کد مطلب 1565047

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