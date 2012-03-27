116 هزار نفر با ناوگان اتوبوسی بوشهر جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علم ظهر سه‌شنبه در نشست اعضای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان بوشهر اظهار داشت: به دلیل افزایش تعداد سرویس‌ها، بسیاری از اتوبوس‌ها در محورهای برون شهری با پنج یا شش مسافر راهی سفر می‌شوند.

وی اضافه کرد: شش مجتمع بین‌راهی در استان بوشهر داریم و با گشت‌های مشترک برای نظارت بر این مجتمع‌ها با نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی همکاری داریم.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان بوشهر مهم‌ترین عامل تلفات جاده‌ای در استان بوشهر را واژگونی خودرو و سهل‌انگاری راننده هنگام رانندگی دانست و افزود: مدیریت سفرهای بین شهری از وظایف مهم ما بوده و تاکنون مشکلی در جابه‌جایی مسافر نداشتیم.

وی ادامه داد: رکورد تردد در پرترددترین محور استان یعنی بوشهر به چغادک با 45 هزار تردد در 24 ساعت شکسته شد و محور برازجان به شیراز نیز با 17 هزار تردد روزانه دومین محور پرتردد در استان بوشهر بوده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های استان بوشهر همچنین از اعزام 6 هزار و 440 نفر در قالب کاروان راهیان‌نور به مناطق عملیاتی خبر داد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: امسال شاهد حضور چشمگیر مسافران نوروزی در استان بودیم و این حضور قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست.

عباس تبرکی از افزایش آمار مسافرهای نوروزی حاضر در استان بوشهر خبر داد و افزود: با تمهیدات اندیشیده شده در شهرهای استان ماندگاری مسافر نیز بیش از پیش خواهد شد.