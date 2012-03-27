ورود هیئتهای عربی به بغداد / مشارکت اعراب در سطح پایین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "احمد بن حلی" معاون دبیر کل اتحادیه عرب گفت: برخی ها دوست ندارند که اجلاس سران عرب در موعد مقرر و در بغداد برگزار شود اما عراق و اتحادیه عرب با این موضوع مقابله کردند و نشست در موعد مقرر انشاء الله برگزار می شود.

وی افزود: عراق پس از خروج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور مرحله جدیدی را تجربه می کند و به دنبال احیای نقش عربی و منطقه ای خود است.

از سوی دیگر منابع آگاه عراقی اعلام کردند: اجلاس سران کشورهای عربی در قصر الفاو در منطقه الرضوانیه در جنوب بغداد برگزار خواهد شد.

این در حالی است که تا عصر دیروز 180 شخصیت سیاسی و دیپلماتیک برای مشارکت در اجلاس سران عرب وارد عراق شده اند.

خبر دیگر اینکه "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در نشست وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای عربی در هتل شرایتون بغداد شرکت کرد.

همچنین وزیران امور خارجه سودان، لبنان ، فلسطین، مصر، الجزایر و جیبوتی برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب که قرار است فردا برگزار شود وارد بغداد شدند.

از سوی دیگر منابع آگاه سیاسی عراقی اعلام کردند: عبد ربه منصور رئیس جمهوری یمن ابوبکر القربی وزیر خارجه خود را به ریاست هیئت شرکت کننده این کشور در اجلاس سران عربی تعیین کرده است.

امارات متحده عربی نیز وزیر مشاور دولت در امور خارجه یعنی محمد قرقاش را به ریاست هیئت اعزامی خود به بغداد تعیین کرده است.

از سوی دیگر مصطفی جاسم الشمالی معاون نخست وزیر کویت برای شرکت در اجلاس سران عربی وارد بغداد شد.

این در حالی است که منابع خبری اعلام کردند: امیر کویت در اجلاس بغداد شرکت می کند.