  1. دين، حوزه، انديشه
۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۱۴

بررسی اسما و صفات الهی در رادیو قرآن

بررسی اسما و صفات الهی در رادیو قرآن

برنامه اسماء الحسنی رادیو قرآن هر روز به مدت بیست دقیقه با سخنرانی آیت الله شجاعی اسما و صفات الهی را تبیین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی تردید، اساسی ترین و ضروری ترین بحث در حوزه دین پژوهی، مسأله شناخت حق سبحانه و اسماء حسنای اوست؛ و به دلیل آن که بحث از اسماء حق سبحانه محور اصلی و اساسی همه علوم الهی همچون کلام، فلسفه و عرفان و مانند آن است، هر کدام از آن ها از منظر خاصی، خود به تشریح آن پرداخته و حقایق ظریف و مهمی در این زمینه ارائه نموده اند، گرچه حلاوت و ظرافتی را که در این باره در عرفان اسلامی وجود دارد، در هیچ جای دیگر نمی توان یافت.

از آن رو رادیو قرآن در برنامه اسماء الحسنی به بررسی و بیان نام ها و صفات خوادوند از نگاه و زبان آیت الله شجاعی پرداخته است.

این برنامه که هرروز از ساعت 13:30 تا 13:50 به مدت بیست دقیقه پخش می شود اسماء و صفات الهی مورد تبیین و بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه که تهیه کننده و سردبیر و نویسنده برنامه فاطمه کاشانی وحید از بیانات آیت‌ الله محمد شجاعی استفاده می شود.

کد مطلب 1565055

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