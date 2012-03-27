بررسی اسما و صفات الهی در رادیو قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، بی تردید، اساسی ترین و ضروری ترین بحث در حوزه دین پژوهی، مسأله شناخت حق سبحانه و اسماء حسنای اوست؛ و به دلیل آن که بحث از اسماء حق سبحانه محور اصلی و اساسی همه علوم الهی همچون کلام، فلسفه و عرفان و مانند آن است، هر کدام از آن ها از منظر خاصی، خود به تشریح آن پرداخته و حقایق ظریف و مهمی در این زمینه ارائه نموده اند، گرچه حلاوت و ظرافتی را که در این باره در عرفان اسلامی وجود دارد، در هیچ جای دیگر نمی توان یافت.

از آن رو رادیو قرآن در برنامه اسماء الحسنی به بررسی و بیان نام ها و صفات خوادوند از نگاه و زبان آیت الله شجاعی پرداخته است.

این برنامه که هرروز از ساعت 13:30 تا 13:50 به مدت بیست دقیقه پخش می شود اسماء و صفات الهی مورد تبیین و بررسی قرار می گیرد.

در این برنامه که تهیه کننده و سردبیر و نویسنده برنامه فاطمه کاشانی وحید از بیانات آیت‌ الله محمد شجاعی استفاده می شود.