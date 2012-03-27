رئیس ستاد راهیان نور سپاه روح الله از اردوگاه های استان در خرمشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ پاسدار محسن گلشن زاده روز سه شنبه از اردوگاه های اسکان کاروانهای راهیان نور شهید آنجفی ، شهید مهدی ناصری و شهید ناصر بختیاری استان مرکزی در خرمشهر و اردوگاه شهید مسعودیان اهواز بازدید کرد.

وی در این بازدید، از نزدیک با عوامل ستاد راهیان نور استان، خادمین و زائرین دیدار و به وضعیت اسکان، تغذیه و بهداشت زائرین نظارت کرد.

گلشن زاده، در بازدید از اردوگاه شهید ناصر بختیاری با حضور در ستاد خبری و اطلاع رسانی راهیان نور استان مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: اعزام جوانان و نوجوانان بسیجی به این مناطق خود به نوعی انتقال ارزش‌های جنگ تحمیلی و دوران دفاع مقدس است.

وی افزود: رزمندگان و شهدای انقلاب اسلامی در طول هشت سال دفاع مقدس قدرت، عظمت اسلام و آموزه‌های اسلامی را به رخ جهانیان کشیده اند و اکنون در این زمان بسیار حساس وظیفه و رسالت اطلاع رسانی این مهم و گنجینه عظیمی از مسائل معرفتی، دینی و معنوی نهفته این هشت سال باید برای نسل جوان و نوجوان جامعه بازگو شود.

رئیس ستاد راهیان نور سپاه روح الله استان مرکزی در ادامه حضور خود در سرزمین های نور، از مناطق عملیاتی هشت سال دقاع مقدس بازدید خواهد کرد.

گفتنی است وی روز گذشته نیز از دو اردوگاه شهید زین الدین و شهید کلهر در اندیمشک بازدید کرده بود.