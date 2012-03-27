بازدید سرزده استاندار کرمانشاه از بازار شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی ضمن بازدید از بازار گوشت قرمز، مرغ و میوه شهر کرمانشاه و نیز با حضور در مراکز خرید، از میزان ارائه خدمات به همشهریان و مسافران نوروزی کسب اطلاع کرد.

وی پس از این بازدید، نکات و توصیه های لازم را به مسئولان مربوطه، گوشزد نمود.

بر اساس اعلام مسئول بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، در ایام نوروز امسال حدود 70 اکیپ بازرسی برای نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان بکار گرفته شده اند.

رضایت مسافرین نشانه برنامه ریزی دقیق مسئولین کرمانشاه است

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در دیدار با استاندار کرمانشاه و معاونین وی، رضایتمندی مسافران و مهمانان نوروزی در استان را نشانگر برنامه ریزی دقیق و تلاشهای مناسب مسئولین عنوان کرد.

آیت الله حسن ممدوحی افزود: تلاشهای خوبی در استان برای اسکان و پذیرایی از مسافرین نوروزی صورت گرفته که رضایتمندی مسافرین را در پی داشته است که جا دارد از مدیریت استان در این راستا تشکر نماییم.

وی گفت: خوشبختانه با توجه به تلاشهای در حال انجام، وضعیت استان و شهر کرمانشاه روبه آبادانی است.

ممدوحی همچنین با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: خوشبختانه این انتخابات به بهترین شکل و با حضور حداکثری مردم برگزار شد و امیدواریم برگزاری مرحله دوم نیز به مانند مرحله اول به بهترین شکل برگزار گردد.

مناطق عملیاتی و یادمانهای شهدای کرمانشاه در کانون توجه مردم ایران

در حالیکه هشتمین روز از آغاز سال نو فرارسیده است و استان کرمانشاه همچون همیشه آغوش باز خود را بر روی مهمانان و گردشگران گشوده است، اما مناطق عملیاتی و یادمانهای شهدای استان نیز در این مدت شاهد حضور چشمگیر مردم ایران اسلامی و کاروانهای راهیان نور بوده است.

تا پایان هفتمین روز از آغاز سال نو و همزمان با اوجگیری مسافرتهای نوروزی، 11 هزار و 690 نفر از مردم شهیدپرور ایران اسلامی از یادمان شهدای مرصاد دیدن کردند.

110 نفر از بازدیدکنندگان یادمان مرصاد را اعضای کاروان راهیان نور جهاد کشاورزی استان تهران تشکیل می دهند و سایر افراد از مردمان عاشق فرهنگ ایثار و شهادت سراسر کشور بوده اند.

در همین مدت، سه هزار و 435 نفر از مناطق عملیاتی قصرشیرین و خسروی و 186 نفر هم از یادمان و مناطق عملیاتی گیلانغرب بازدید نموده اند.

یادمان شهدای بازی دراز در سرپل ذهاب نیز در انتهای روز هفتم از سال نو، پذیرای 32 نفر از علاقه مندان بوده است.

برگزاری نمایشگاههای وابسته به سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی، اعطای محصولات فرهنگی به بازدیدکنندگان و شرح فداکاریهای رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس از سوی راویان فتح، از جمله برنامه هایی است که در محل یادمانها و مناطق عملیاتی غرب در حال اجراست.