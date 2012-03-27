پوتین به تل آویو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتض نوشت : "ولادیمیر پوتین" پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور روسیه به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) سفر می کند.

در همین راستا مقامات رژیم صهیونیستی در حال آماده کردن مقدمات این سفر هستند. این سفر در ماه ژوئن انجام خواهد شد و پیش بینی می شود که پوتین در مقبره سربازان یهودی ارتش سرخ که در جنگ جهانی دوم کشته شده اند حاضر شود.

هنوز جزئیاتی از محور مذاکرات پوتین در سرزمینهای اشغالی و اینکه آیا در این سفر توافقنامه ای میان دو طرف امضا خواهد شد یا خیر، منتشر نشده است.