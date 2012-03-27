  1. بین الملل
۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

پوتین به تل آویو می رود

پوتین به تل آویو می رود

یک روزنامه چاپ سرزمینهای اشغالی از برنامه رئیس جمهور آتی روسیه برای سفر به تل آویو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتض نوشت : "ولادیمیر پوتین" پس از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور روسیه به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) سفر می کند.

در همین راستا مقامات رژیم صهیونیستی در حال آماده کردن مقدمات این سفر هستند. این سفر در ماه ژوئن انجام خواهد شد و پیش بینی می شود که پوتین در مقبره سربازان یهودی ارتش سرخ که در جنگ جهانی دوم کشته شده اند حاضر شود.

هنوز جزئیاتی از محور مذاکرات پوتین در سرزمینهای اشغالی و اینکه آیا در این سفر توافقنامه ای میان دو طرف امضا خواهد شد یا خیر، منتشر نشده است.

کد مطلب 1565074

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