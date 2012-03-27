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۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

صابری عنوان کرد:

هدف طرح خود انصرافی یارانه ها اجرای دقیق عدالت است

هدف طرح خود انصرافی یارانه ها اجرای دقیق عدالت است

اردبیل – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل با اشاره به موضوع خود انصرافی در بحث یارانه ها گفت: دولت با این اقدام به بدنبال اجرای دقیق عدالت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر سه شنبه در جمع مدیران استان اردبیل افزود: در بحث خود انصرافی یارانه ها هیچگونه اجباری در کار نیست.

به گفته وی در این طرح خانوارهای بی نیاز به دلخواه می توانند از دریافت تمام یا بخشی از یارانه ها به صورت کامل و یا در مقطع زمانی خاصی انصراف دهند.

استاندار اردبیل اضافه کرد: موضوع قطع و یا کاهش یارانه ها به هیچ وجه در میان نیست و اگر تغییراتی نیز در یارانه ها باشد، تغییرات افزایشی است و کاهشی در کار نیست.

هشت دهک جامعه با دریافت یارانه عدالت را احساس کردند

وی همچنین با اشاره به اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه در کشور و استان اردبیل یادآور شد: با اجرای طرح هدفمندی و پرداخت یارانه ها، دست کم هشت دهک جامعه عدالت را در جامعه احساس کردند.

صابری تصریح کرد: پرداخت یارانه بویژه به روستاییان و افراد کم درآمد جامعه عین عدالت بوده و به ارتقای رفاه این قشر کمک کرد.

وی به تاثیر یارانه ها در صرفه جویی در کشور اشاره کرد و متذکر شد: با اجرای این قانون تاکنون 410 هزار میلیارد ریال از هدر رفت و بیراهه خرج شدن سرمایه های ملی جلوگیری شده است .
 

کد مطلب 1565081

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