بازرسی از 800 فروشگاه عرضه صنایع دستی در ابنیه تاریخی اصفهان

محمد حسین دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ناظران و بازرسان از سازمانهای میراث فرهنگی و صنایع دستی، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت بودهاند.
وی افزود: به دنبال این بازرسیها 300 مورد تذکر شفاهی به متخلفان عرضه کننده کالاها و صنایع دستی قاچاق خارجی در ابنیه تاریخی داده شد.
کارشناس مسئول صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان بیان داشت: در بازرسیها اجناس قاچاق 11 فروشگاه صنایع دستی که اقدام به فروش صنایع دستی خارجی در بناهای تاریخی میکردند، جمع آوری شد و یک کارگاه و فروشگاه صنایع دستی که اقدام به ساخت ظروف شبه قلمزنی کرده بود، توسط بازرسان پلمپ شد.
وی یادآور شد: معاونت صنایع دستی در اقدامی ابتکاری 160 فروشگاه برتر صنایع دستی را با نصب بنر و استند بر سر در مغازهها مشخص کرده که اطمینان خاطری برای گردشگران است.
دهقانی با اشاره به اینکه در تعطیلات نوروز بیش از 30 نمایشگاه در 13 شهرستان استان به نمایش تولیدات و آثار صنایع دستی هنرمندان و صنعتگران اصفهانی پرداخته است، گفت: تولیدات صنایع دستی در این نمایشگاه در قالب 200 غرفه عرضه شده است.
وی بیان داشت: به منظور حمایت از صنعتگران استان، این غرفهها رایگان در اختیار صنعتگران اصفهانی قرار گرفته است.
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