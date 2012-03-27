به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی در حاشیه همایش تقدیر از پرستاران نمونه تامین اجتماعی که عصر امروز سه شنبه برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی 280 شرکت را تحت پوشش خود دارد که در بخش های مختلف داروسازی، پتروشیمی و سایر صنایع فعال هستند که یکی از برنامه های اصلی ما در سال جاری این است که شرکت های کم بازده را در بورس به فروش برسانیم و درآمدهای حاصل از آن را در صنایع سودآور به کار گیریم که یکی از این صنایع سرمایه گذاری در کارخانجات متانول است.

وی تاکید کرد: در جهت برآوردن خواسته های افراد تحت پوشش و همچنین بازنشستگان برنامه های کوتاه مدتی را تدوین کردیم و مصمم هستیم که این برنامه ها را در سال جاری در جهت ارائه خدمات بهتر به مجموعه تحت پوشش اجرایی کنیم.

مرتضوی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در بخش های اقتصاد- سرمایه گذاری، امور پزشکی و درمانی و همچنین بخش بیمه ای فعالیت می کند، گفت: در سال جاری قصد داریم با سرمایه گذاری در بخش های سودآور و همچنین فروش شرکت های کم بازده در سازمان تامین اجتماعی تحولاتی ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سرمایه گذاری در شرکت های متانول نیاز به سرمایه گذاری عظیمی دارد که تامین اجتماعی قصد دارد در کشورهای جهان در مواقعی که بخش خصوصی توان راه اندازی چنین شرکت هایی را ندارد این امر را به عهده گیرد.

وی افزود: در سال جاری قصد داریم با سیاستگذاری های مناسب اهداف پیش روی سازمان تامین اجتماعی و برنامه های کوتاه مدت را اجرایی کنیم.

مرتضوی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان نیز گفت: چنانچه بتوانیم سرمایه های تامین اجتماعی را در صنایع و محل هایی هدایت کنیم که سود بیشتری داشته باشند این امر به طور حتم به سود افراد تحت پوشش و بازنشستگان است و به تبع آن می توانیم به بازنشستگان حقوق و خدمات بیشتری ارائه دهیم.

وی تاکید کرد: مدیریت جدید به سمت سرمایه گذاری سود ده هدایت می شود و در این صورت با درآمد بیشتر خدمات بیشتری را ارائه خواهیم داد.