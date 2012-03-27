تازه ترین تحرک خطرناک گروههای مسلح در سوریه فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئول سازمان ملل متحد از وجود گزارشهایی پرده برداشت که تاکید می کند گروه موسوم به ارتش آزاد از کودکان برای انجام اقدامات تروریستی خود و بی ثبات کردن سوریه استفاده می کند.



بر اساس گزارش رویترز، رادیکا کومارسوامی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفت ما گزارشها و اتهاماتی را در خصوص استفاده آنچه به ارتش آزاد موسوم است، از کودکان به عنوان اعضای مسلح خود، دریافت کرده ایم که این اقدامات نقض آشکار توافقنامه های بین المللی است که بر ممنوع بودن استفاده از کودکان در درگیریها تاکید می کند.



ابراز نگرانی سازمان ملل متحد از اقدامات خطرناک گروه موسوم به ارتش آزاد که مورد حمایت گسترده تبلیغاتی، سیاسی، مالی و نظامی رژیمهای عربی همچون قطر و عربستان هستند، یک هفته پس از انتشار گزارش دیده بان حقوق بشر اعلام می شود که در این گزارش تاکید کرده بود گروههای مسلح وابسته به مخالفان سوری، مرتکب نقض گسترده حقوق بشر از طریق عملیات ربودن، شکنجه و اعدام غیرنظامیان و نظامیان سوری می شوند.

