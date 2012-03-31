چهارسوق های بازار کرمانشاه؛ نماد فرهنگ غنی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار، این کلمه یادآور و القا کننده جنب و جوش، رفت و آمد و هر آنچه که از این اوصاف به ذهن هر شخصی که آن را می شنود اما در کنار آن مهمترین حسن آن تجارت و محل کسب و کار و درآمد است.

بازار، یکی از مراکز تجاری سنتی

بازار کرمانشاه یکی از مراکز تجاری سنتی شهر کرمانشاه است.

با نگاهی به بازار می توان به قدمت آن پی برد که هر بیننده ای از اهالی شهر و استان تا گردشگران و مهمانانی که به شهرمان سفر می کنند می توانند تشخیص دهند که قدمت آن تا چه حد است، پس لقب مرکز تجاری و سنتی به واقع شایسته این مکان است.

قدمت بازار کرمانشاه

بازار سنتی شهر کرمانشاه تاریخچه ساخت آن به 200 سال قبل باز می گردد.

همچنین، این بازار متشکل از 18 راسته بازار و در زمان خود بزرگترین بازار سرپوشیده خاورمیانه به حساب می آمده است.

ابعاد بازار کرمانشاه

عبور خیابانهای اصلی شهر سبب شده که بازار به چهار قسمت تقسیم شود و عملا این قسمتها از یکدیگر جدا شوند.

همچنین این بازار از بخش ها و راسته های زیادی تشکیل یافته که هر بخش از آن جاذبه توریستی محسوب می شود.

این بازار از چهار سوق ها و ورودی های زیبایی تشکیل یافته که این خود نشان دهنده دید و نگاه زیبای معماران سازنده این مجموعه در گذشته و فرهنگ سرشار و غنی این منطقه است.

در زمان رونق اقتصادی این منطقه و همچنین استفاده از مسیر جاده ابریشم، بازار محل اصلی خرید و فروش و با زبانی گویاتر، محل اصلی داد و ستد بازرگانان آسیایی و اروپایی بوده و با چنین موقعیتی دارای نمادها و نشانه های خاص فرهنگی زیادی بوده است.

بازار کرمانشاه، از بخش های اصلی بافت سنتی شهر محسوب می شود که حکایت از تاریخ شهر کرمانشاه و همواره مورد توجه گردشگران در فصول مختلف به وﯾﮋه در نوروز است.

ترکیب و بافت بازار کرمانشاه

اما بازار کرمانشاه با بافت و ترکیب خود به طور همزمان فعالیت های تولیدی، بازرگانی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی را در دل خودجای داده است و با نگاهی وﯾﮋه می توان به معماری و ساخت آن پی برد و می توان این بازار و ساخت آن را جز آثار وﯾﮋه و با معماری خاص کشور محسوب کرد.

با وجود نمادهای پویا، یعنی نمادهای فرهنگی، مذهبی، تولیدی، بازرگانی و اجتماعی که تماما در دل بازار جای گرفته اند به راستی می توان بازار کرمانشاه را جزئی از آثار غنی و ارزشمند مردم شناسی به حساب آورد.

در این بازار می توان مشاغل و کارهای فراوانی را مشاهده کرد که یکی از آن مشاغل پخت سوغات اصلی شهر کرمانشاه یعنی "نان برنجی" و "کاک" و در کنار آن "گیوه" و لباسهای محلی است.

اگر بخواهیم تاریخ این بازار را بررسی کنیم با توجه به آنچه که کارشناس امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی استان کرمانشاه به آن اشاره می کند، تاریخ این بازار در سه دوره زمانی متفاوت یعنی قاجار، زندیه و پهلوی تقسیم می شود.

نگاهی به تاریخ گذشته و حال بازار کرمانشاه

با آمدن وسائل موتوری به شهر کرمانشاه و برای تسهیل و دسترسی آسان به محلات فیض آباد و برزه دماغ نقشه خیابان مدرس(سپه سابق) در سال 1312 تهیه و به مرحله اجرا در آمده است.

خیابان مدرس عملا سبب تقسیم بازار به دو قسمت شرقی و غربی شده و همین امر موجب تبدیل این خیابان به یکی از بخش ها و محورهای اصلی شهر شده است.

احداث این خیابان موجب تقسیم پاره شرقی بازار به 2 قسمت شده که راسته "چال حسن خان" در قسمت راست و راسته آهنگرها، صندوق سازان، بزازخانه و بازار کلیمی ها در سمت چپ قرار گرفته، همچنین احداث خیابان جوانشیر در سمت غرب خیابان مدرس سبب منفصل گشتن بازار توپخانه از راسته علافخانه شده است.

البته ناگفته نماند که ایجاد تغییر و تحول این چنینی در بازار سبب فراموش شدن بسیاری از حرفه ها که از جمله آنها نعل سازی و رنگرزیست، شده است.

یکی از مولفه های شناخت هر بازار بزرگی راسته است یعنی هر بازار بزرگی باید حداقل از یک راسته اصلی و چند راسته فرعی متشکل باشد.

راسته های بازار کرمانشاه براساس حرفه، کارکرد و مذهب به اسامی متفاوت و گوناگونی نام گرفته از جمله می توان به؛ "بازار بنکدارها، بازار بزازها، بازار صندوق سازها، بازار آهنگرها، بازار زرگرها، بازار کلوچه پزها، بازار مسگرها، بازار علافخانه، بازار توپخانه، بازار چال حسن خان، بازار کلیمی ها، بازار حلبی سازها و بازار صحاف ها" اشاره کرد.

مساجد و تکایای بازار کرمانشاه

از جمله مساجدی که می توان در بازار سنتی کرمانشاه به آن اشاره و آن را نام برد "مسجد عمادالدوله" و "بنکدارها" است.

براساس این گزارش، بازار سنتی کرمانشاه به سبب بافت و معماری خود با کلامی صریح نماد فرهنگ غنی این خطه است و همین امر سبب قرار دادن این اثر در زمره جاذبه های توریستی و گردشگری شده است.