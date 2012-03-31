تصادف دایی و ادامه ریاست کفاشیان بدون بازرسی/ قهرمانی آبی مظلومی!

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندماه را می‌توان پرحاشیه‌ترین ماه سال برای فدراسیون فوتبال دانست. معرفی کاندیداهای نهایی پست‌های مختلف این فدراسیون، بحث برگزاری انتخابات، پیروزی کفاشیان بر قریب در مجمع انتخاباتی، حاشیه‌های پس از این انتخابات و ورود سازمان بازرسی کل کشور، تقویت بحث تعلیق فوتبال، احضار کفاشیان به دادسرای کارکنان دولت و سپس قول عباسی و سجادی برای حل مشکل ادامه ریاست کفاشیان بخشی از این حاشیه‌ها را تشکیل می‌داد.

در این ماه به همکاری علیرضا امینی و کریم صفایی روسای دو فدراسیون جودو و تیروکمان با این فدراسیون‌ها پایان داده شد! همچنین ابراهیم رحیمیان در مسابقات پیاده روی 20 کیلومتر قهرمانی آسیا جواز حضور در المپیک را کسب کرد.

ضمن اینکه مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی با حذف تیم‌های عربستان و بحرین به پایان رسید. مسابقات گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم آغاز شد و تیم استقلال توانست قهرمان جام حذفی شود. همچنین قرعه کشی مرحله پایانی انتخابی جام جهانی در قاره آسیا هم برگزار شد.

در این بین اما در روزهای پایانی سال بحث تصادف علی دایی در راه بازگشت از اصفهان به تهران، بیشتر توجهات را به خود جلب کرد که خوشبخانه مشکل خاصی برای آقای گل فوتبال جهان رخ نداد. این موارد بخشی از مهم‌ترین اتفاقات آخرین ماه سال 1390 بود که در زیر به صورت مختصر به این اتفاقات اشاره شده است:

اول اسفندماه:

* درپی حواشی به وجود آمده در رشته المپیکی جودو و نتایج ضعیف این تیم در رقابت‌های بین المللی بخصوص رقابت‌های کسب سهمیه المپیک، وزارت ورزش و جوانان تصمیم به تغییر در راس این فدراسیون گرفت که با اعلام پایان همکاری علیرضا امینی با این فدراسیون، محمدعلی رستگار به عنوان سرپرست مسئولیت فدراسیون جودو انتخاب شد.

* اعلام خبر" بازیکنان متخلف به دوپینگ تنها اخطار کتبی گرفتند"، موضوعی که پس از نشست کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات دوپینگ مطرح شد، اتفاقاقی بود که در روز نخست از آخرین ماه سال 90، تعجب همه فوتبالدوستان را برانگیخت!

* تیم بسکتبال ذوب آهن با شکست المتحد لبنان به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا صعود کرد.

دوم اسفندماه:

* وزارت ورزش و جوانان با کنار گذاشتن کریم صفایی از ریاست فدراسیون تیر و کمان، محمدعلی شجاعی را به عنوان سرپرست جدید این فدراسیون معرفی کرد.

* درخواست باشگاه گالاتاسرای برای جذب نکونام، احضار امیر قلعه‌نویی به کمیته انضباطی به دلیل شکایت خبرنگاران و اعتصاب بازیکنان داماش جزو مهم ترین خبرهای فوتبالی این روز بود.

* تیم بسکتبال مهرام با شکست آرامکس اردن به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی باشگاه های غرب آسیا صعود کرد.

سوم اسفندماه:

* امیر شاپورزاده مهاجم پیشین تیم فوتبال استیل آذین به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از این باشگاه به فیفا شکایت کرد.

چهارم اسفندماه:

* تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی در امارات برابر تیم اردن درحالی به تساوی 2 بر 2 رضایت داد که تا دقیقه 68 از این تیم با نتیجه 2 بر صفر عقب بود.

پنجم اسفندماه:

* تیم تنیس روی میز ایران با متحمل شدن شکست برابر هند، از صعود به دسته برتر آسیا و رقابت با 8 تیم حاضر در این گروه بازماند.

هفتم اسفندماه:

* جام جهانی جودو در جمهوری چک برای نمایندگان کشورمان با 10 پیروزی و 6 شکست به پایان رسید تا جودوکاران برای کسب سهمیه المپیک از هم اکنون در اندیشه حضور در مسابقات قهرمانی آسیا باشند.

هشتم اسفندماه:

* تیم فوتبال لیورپول با پیروزی برابر کاردیف، عنوان قهرمانی جام اتحادیه انگلیس را از آن خود کرد تا این تیم پس از 5 سال موفق به کسب یک عنوان قهرمانی در رقابت‌های باشگاهی این کشور شود.

نهم اسفندماه:

* دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط حضور در انتخابات این فدراسیون را در حالی اعلام کرد که نام جمشید تقی‌زاده و یونس قربانی از گزینه‌های ریاست حذف شدند. تاج هم که قبلا انصراف داده بود در این فهرست قرار ندارد.

دهم اسفندماه:

* روز پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا برگزار شد که در یکی از این دیدارهای تیم ایران در ورزشگاه آزادی، در دقایق پایانی پیروزی را با تساوی برابر قطر عوض کرد تا این تیم عربی به عنوان دومین تیم گروه راهی مرحله حذفی شود و از این گروه تیم بحرین حذف شد. حذف تیم‌های عربستان، بحرین، کره‌شمالی، چین، کویت و امارات از شگفتی‌های این مسابقات بود.

* دیدارهای دوستانه ملی فوتبال هم با پیروزی آرژانتین با هت تریک مسی برابر سوئیس، برد اسپانیا و شکست ایتالیا، آلمان و انگلیس همراه بود.

چهاردهم اسفندماه:

* نشست فوق العاده اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در شرایطی به پایان رسید که اعضا بر برگزاری مجمع در پانزدهم اسفندماه تاکید کردند.

پانزدهم اسفندماه:

* علی کفاشیان در پایان رأی گیری دور دوم انتخابات مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، از 73 رأی مأخوذه با کسب 47 رأی برای 4 سال دیگر رئیس فدراسیون فوتبال باقی ماند. محمدحسین قریب نیز 25 رأی کسب کرد و یک رأی باطله به صندوق انداخته شد. همچنین هادی آیت اللهی با 60 رای نایب رئیس اول و فریده شجاعی با 65 رای نایب رئیس امور بانوان شدند ولی بهروز منتقمی برای نایب رئیسی دوم رای نیاورد. علیرضا رحیمی با 44 رای به عنوان نماینده باشگاه‌ها، غلامرضا بهروان با 39 رای به عنوان نماینده استان ها و فریدون اصفهانیان 40 رای، حیدر بهاروند با 42 رای و عزیزی خادم با 33 رای به عنوان اعضای عادی هیئت رئیسه انتخاب شدند.

* نخستین نشست مسئولان جدید فدراسیون فوتبال، پس از برگزاری مجمع برگزار و غلامرضا بهروان به عنوان سرپرست سازمان لیگ انتخاب شد.

شانزدهم اسفندماه:

* روز نخست از هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی یک بر صفر استقلال برابر الریان در قطر برگزار شد.

* احمد رسولی‌نژاد، معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان در گفتگویی ضمن اعلام خبر شکایت وزارت ورزش و جوانان از عادل فردوسی‌پور به مراجع قضایی، اظهار داشت که وزارت ورزش مجوزی از دولت برای کفاشیان نمی‌گیرد و انتخابات فدراسیون باید تجدید شود مسئله‌ای که انتخابات را وارد فاز جدید کرد و بحث تعلیق فوتبال ایران را جدی‌تر کرد.

هفدهم اسفندماه:

* روز دوم از هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی یک بر صفر سپاهان برابر النصر امارات و تساوی یک بر یک پرسپولیس مقابل الهلال در عربستان آغاز شد.

نوزدهم اسفندماه:

* مراسم قرعه‌کشی مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا با حضور مهدی مهدوی‌کیا برگزار شد که تیم ملی ایران در گروه A با تیم‌های کره‌جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان همگروه شد. در گروه B هم تیم‌های استرالیا، ژاپن، عراق، اردن و عمان قرار گرفتند.

* دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم گیتی پسند اصفهان به اتمام رسید، عنوانی که حاشیه‌های بسیاری را به همراه داشت.

* تیم نفت امیدیه عنوان نخست نهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه های کشور - جام خلیج فارس - را به خود اختصاص داد.

بیستم اسفندماه:

* اشکان دژاگه در دیدار وولسفبورگ برابر لورکوزن از هفته بیست و پنجم رقابت‌های بوندس لیگا گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا در پیروزی 3 بر 2 تیمش، نقش مهمی را ایفا کند.

بیست و یکم اسفندماه:

* ابراهیم رحیمیان موفق شد در مسابقات پیاده روی 20 کیلومتر قهرمانی آسیا که در شهر نومی سیتی ژاپن برگزار شد، با ثبت زمان یک ساعت و 24 دقیقه و یک ثانیه ضمن کسب مقام پنجم آسیا ، ورودی المپیک 2012 لندن را به ارمغان آورد.

بیست و دوم اسفندماه:

* رئیس فدراسیون فوتبال که از سوی دادسرای کارکنان دولت احضار شده است، به این دادسرا مراجعه کرد تا در مورد شکایت سازمان بازرسی پاسخگوی ابهامات باشد. وی سپس جلساتی را با مسئولان سازمان بازرسی برگزار کرد که طی آن مقرر شد برای ادامه فعالیت خود از هیئت دولت مجوز بگیرد.

* در برنامه 90 اتفاقات ویژه‌ای رخ داد که یکی از آنها لبخوانی از حمید سجادی بود و دیگری مطرح شدن بحث تبانی در دیدار تیم‌های فوتسال گیتی پسند اصفهان و پرسپولیس!

بیست و سوم اسفندماه:

* مسئولیت سرپرستی کاروان ورزش آمریکا برای شرکت در بازی های المپیک 2012 لندن به "میشله اوباما" سپرده شد.

* دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شب گذشته با صعود تیم‌های بایرن مونیخ آلمان و المپیک مارسی فرانسه به دور بعد پیگیری شد.

بیست و چهارم اسفندماه:

* تیم های فوتبال رئال مادرید اسپانیا و چلسی انگلیس با پیروزی برابر حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کردند.

بیست و پنجم اسفندماه:

* تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی برابر شاهین بوشهر در ضربات پنالتی علاوه بر کسب جام قهرمانی بیست و پنجمین دوره رقابت های جام حذفی، برای ششمین بار در این دوره از رقابت ها قهرمان شد و به عنوان اولین نماینده ایران راهی لیگ قهرمانان فصل آینده شد.

بیست و ششم اسفندماه:

* مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ اروپا برگزار شد که براین اساس در حساس‌ترین بازی این مرحله تیم‌های شالکه آلمان و آتلتیک بیلبائو اسپانیا به مصاف هم خواهند رفت.

* محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از محرز شدن تبانی برخی از بازیکنان تیم فوتسال این باشگاه در دیدار با تیم فوتسال گیتی پسند خبر داد و گفت: ضمن برخورد شدید انضباطی با متخلفان، از همه کسانی که در این خصوص آسیب دیدند عذرخواهی می‌کنیم.

بیست و هفتم اسفندماه:

* علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن که پس از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان با وسیله شخصی به تهران باز می‌گشت دچار سانحه رانندگی شد و به علت جراحات وارده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شد.

* دیدار تیم‌های داماش گیلان - ملوان بندرانزلی و شهرداری تبریز و صبای قم در هفته بیست و هشتم لیگ برتر به علت بارش برف به تعویق افتاد.

بیست و هشتم اسفندماه:

* محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در این روز تاکید کرد با توجه به شرایط موجود، دولت مجوز فعالیت علی کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال را صادر خواهد کرد.

* علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه آهن پس از انجام درمان اولیه در بیمارستان شهید بهشتی کاشان، برای تکمیل مراحل درمانی و با تدابیر ویژه پزشکی به تهران منتقل شد.

بیست و نهم اسفندماه:

* حمید سجادی معاون امور ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان هم در آخرین روز سال 90 با شفاف و درست خواندن روند برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال از تلاش این وزارتخانه برای حل مشکل کفاشیان جهت ادامه کار در فدراسیون فوتبال خبر داد.

* پنج هزار دلار، دو میلیون تومان پول نقد، انگشتر و ساعت مچی گرانقیمت بخشی از اموال سرقت شده از علی دایی در جریان سانحه رانندگی است.

* محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشست.

* دیدار سوم تیم‎های مهرام و ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به دلیل عدم پخش تلویزیونی برگزار نشد. طبق مقررات مربوط به وابا و فیبا آسیا پخش تلویزیونی یکی از شرایط لازم برای برگزاری مسابقاتی در این سطح است به همین دلیل و با توجه به مهیا نبودن شرایط لازم برای پخش مستقیم دیدار سوم تیم‎های مهرام و ذوب آهن، نماینده وابا که در سالن حاضر بود مانع از برگزاری مسابقه شد.