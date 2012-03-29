محسن رعنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در پی برگزاری آزمون نیمه اول اسفندماه 89 که به استناد مجوزهای هیئت امنای دانشگاه برای تکمیل نیروهای مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد، یک هزار و 428 نفر برای تصدی 171 شغل با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نتیجه، اسامی 300 نفر از قبول شدگان مرحله اول این آزمون که موفق به کسب امتیاز لازم شده بودند اعلام شد.

وی اظهار داشت : از بین قبول شدگان مرحله اول، پس از تکمیل مدارک و انجام بررسی‌های لازم، 171 نفر جهت خدمت در واحدهای تابعه این دانشگاه به صورت قرارداد کار معین مشغول به کار خواهند شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در این آزمون صرفا افراد بومی حق شرکت داشته‌اند، مدارک افراد اعلام شده بررسی خواهد شد و از بین آنان افرادی انتخاب خواهند شد که علاوه بر شرایط بومی بودن، رشته درسی آنان نیز با شرایط اعلام شده در آزمون منطبق باشد.

رعنایی در مورد رشته‌های شغلی مورد نیاز گفت: رشته‌های شغلی پرستاری، مامایی، داروسازی، انواع کارشناسان بهداشتی اعم از کاردان و کارشناس بهداشت خانواده و بهداشت محیط، رادیولوژی، تغذیه، کارشناس آزمایشگاه، کاردان و کارشناس هوشبری، کاردان اتاق عمل، کاردان آزمایشگاه و کارشناس حشره شناسی، رشته‌های فنی مهندسی مکانیک، کامپیوتر، کارشناس فرهنگی، صنایع غذایی و مبارزه با بیماری‌ها، بخشی از رشته‌های این دوره آزمون استخدامی را تشکیل می‌دهند.

وی افزود : این افراد از ۱۵ فروردین ۹۱ به مدت یک هفته فرصت دارند تا طبق برنامه اعلام شده در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس http://www.nkums.ac.ir به امور استخدام مراجعه نمایند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: لیست افراد اصلی و ذخیره قبول شده در این آزمون، پس از تکمیل مدارک و بررسی آن برای انجام مراحل بعدی اعلام خواهد شد.