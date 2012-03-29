  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

افضلی:

400 هزار گردشگر از نمایشگاه صنایع دستی کرمان بازدید کردند

400 هزار گردشگر از نمایشگاه صنایع دستی کرمان بازدید کردند

کرمان - خبرگزاری مهر: سخنگوی ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان از بازدید 400 هزار گردشگر از نمایشگاه صنایع دستی کرمان خبر داد.

محمد مهدی افضلی سخنگوی ستاد تسهیلات نوروزی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: از این تعداد بیش از140هزار نفر از نمایشگاه صنایع دستی شهرستان بم و 80هزار نفر از نمایشگاه صنایع دستی شهرستان کرمان بازدید کرده اند.

وی از برگزاری 9 نمایشگاه در استان کرمان خبر داد و گفت: در محموع این نمایشگاه های 170 غرفه فعال هستند.

افضلی با اشاره به اینکه نمایشگاههای مذکور تا 13 فروردین ماه جاری به کار خود ادامه می دهند، اظهار داشت: در این نمایشگاهها علاوه بر معرفی صنایع دستی وهنرهای سنتی خطه کریمان آداب و سنن شهرهای مختلف به مسافران نوروزی معرفی می شود.

وی هدف از برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی وسوغات در شهرستانهای استان را غنی سازی اوقات گردشگران وبهره مندی هموطنان ازظرفیت های صنایع دستی این خطه عنوان و افزود: در کنار این نمایشگاهها با برگزاری آیینهای
سنتی و موسیقی محلی اوقات شادی برای گردشگران فراهم شده است.

به گفته وی خوشبختانه نمایشگاههای صنایع دستی و سوغات استان کرمان با استقبال کم نظیر گردشگران و میهمانان نوروزی مواجه گشته است.

کد مطلب 1565595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها