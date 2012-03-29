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۱۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

دو حادثه رانندگی در فارس 16 مجروح برجای گذاشت

دو حادثه رانندگی در فارس 16 مجروح برجای گذاشت

شیراز - خبرگزاری مهر: در دو حادثه رانندگی که در محورهای استان فارس رخ داد 16 نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین حادثه رانندگی که ساعت 20 و49 دقیقه دیروز رخ داد به دلیل برخورد دو خودرو پژو در شیراز شش نفر مجروح شده که مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

دومین حادثه رانندگی که در محور آباده - اصفهان اتفاق افتاد به علت واژگونی یک دستگاه اتوبوس 10 نفر زخمی شده و پس از انجام اقدامات اولیه در محل توسط تیم پزشکی اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.

این دو حادثه رانندگی تلفات جانی در برنداشته است و علت وقوع این دو حادثه از سوی افسران راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.

کد مطلب 1565604

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