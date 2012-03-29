انجام 2012 عملیات امداد رسانی در ایام نوروزی در جاده های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف صنایعی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از ستادهای نوروزی شهرستان های خوی، چایپاره، ماکو، شوط افزود: در قالب این طرح برای 136 هزار و 900 نفر در جاده های اصلی و فرعی کشور در حوادث از جمله تصادف، گرفتار شده در کولاک و برف امداد رسانی شده است.

وی تعداد پایگاه ها و پست های امدادی فعال کشو را یک هزار پایگاه اعلام و اضافه کرد: از آغاز اجرای امداد نوروزی یعنی از 28 اسفند 90 تا کنون امدادگران جمعیت هلال احمر نزدیک به 18 هزار مصدوم در محل حادثه ارائه خدمات کرده و 1361 نفر مصدوم را برای درمان به مراکز درمانی در نقاط مختلف کشور انتقال داده اند.

صنایعی با اشاره به اینکه در اجرای طرح امداد نوروزی بیش از 2 هزار پزشک و پیراپزشک و پرستار با جمعیت هلال احمر کشور همکاری می کنند گفت: در ایام نوروز تا کنون 53 هزار نفر روز امدادگر در پایگاهها و پست های امدادی با این جمعیت همکاری کرده اند.

معاون حقوق و پارلمانی جمعیت هلال احمر کشور اظهارداشت: در مدت اجرای طرح نوروزی 106 هزار مسافر تا کنون توسط جمعیت هلال احمر اسکان داده شده و 10 هزار بسته اقلام ضروری در بین آنها توزیع شده است.

وی یادآورشد:همچنین 14 فروند بالگرد نیز در سراسر کشور آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اعلام کرد:23 پایگاه امداد و نجات ثابت و سیار درسطح استان که درمجموع از آغاز طرح تا امروز 120 مورد عملیات توسط امدادگران صورت گرفته، که در این عملیات 4137 نفر آمار نجات یافته شدگان هستند.

یحیی زینالپور، همچنین استقرار پست بین المللی راهنمایی در مرزبازرگان که به ابتکار استان صورت گرفته است را از شاخص ترین اقدامات استان برشمرد وگفت:حضورجوانان مسلط به زبان های انگلیسی، ترکی استانبولی،فرانسه در این پست ها جهت راهنمایی مسافرین خارجی قابل چشمگیر است.