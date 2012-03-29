تیم ملی واترپلو ایران با شکست برابر کویت سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، در پنجمین و آخرین روز مسابقات واترپلو کاپ آسیا که از روز شنبه 5 فروردین ماه با شرکت 5 تیم به میزبانی کشور کویت آغاز شده بود ، تیم ملی واترپلو کشورمان چهارشنبه شب با قبول شکست نزدیک 9 بر 8 برابر کویت (میزبان مسابقات) به مقام سومی این رقابتها دست یافت.

تیم کشورمان در حالی نتیجه را به کویت واگذار کرد که حریف از تمامی شرایط میزبانی بهره می برد با این وجود بازیکنان تیم ملی بازی در طول این مسابقه بازی نزدیک و قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند و تنها در آخرین لحظات مسابقه ، نتیجه را به حریف خود واگذار کردند.

به این ترتیب تیم ملی واترپلو کشورمان که با کادر فنی جدید و نفرات جوان در مسابقات کاپ آسیا شرکت کرده بود با کسب دو پیروزی مقابل تیم های اندونزی و ازبکستان و قبول دو شکست مقابل تیم های قزاقستان و کویت با عنوان سومی به کار خود در مسابقات کاپ آسیا پایان داد.

کادرفنی تیم ملی واترپلو ارزیابی سطح کیفی و توان فنی بازیکنان تیم کشورمان را هدف خود از شرکت در مسابقات کاپ آسیا عنوان کرده بودند.

به این ترتیب در پایان این رقابتها که بصورت دوره ای و با شرکت 5 تیم اندونزی ، قزاقستان ، ازبکستان ، ایران و کویت برگزار شد، تیم قزاقستان (قهرمان بازیهای آسیایی گوانگجو و نماینده آسیا در المپیک 2012 لندن) با کسب 4 پیروزی پیاپی و 8 امتیاز به مقام قهرمانی رسید.