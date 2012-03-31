به گزارش خبرگزاری مهر دراین بیانیه آمده است: دوازدهم فروردین ماه هر سال یادآور حماسه ای عظیم و الهی و مشارکت سیاسی بی نظیر مردم در تاریخ ملت ایران است. روزی که ملت بزرگ ایران در آزمونی الهی به ندای حق لبیک گفتند و حکومتی را برگزیدند که آرزوی همه مجاهدان تاریخ اسلام از عصر نزول تا زمان حاضر بود. حکومتی که پای نهال آن خونهای گرانبهایی ریخته و گلهای نوشکفته فراوانی پرپر شدند تا امروز به چنین شجره طیبه تنومند و مثمری تبدیل شود.



امروز این شجره طبیه در دل سایر ملل مسلمان ریشه دوانده و خزان غفلت و رخوت را به بهار بیداری، حق طلبی و اسلام خواهی تبدیل کرده است، همچنانکه رهبر حکیم و بزرگوار انقلاب اسلامی از آن به بیداری اسلامی تعبیر کردند.



در ادامه یادآور شد: پس از گذشت سی و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بیست و دو سال از پایان جنگ تحمیلی گویی اینک این کلام امام خمینی (ره) است که در کشورهای اسلامی تفیسر عملی و تحقق عینی یافته است که فرمود: "این وظیفه اولیه ما و انقلاب اسلامی ماست که در سراسر جهان صدا زنیم که ای خواب رفتگان! ای غفلت زدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در لانه‌های گرگ منزل گرفته اید. برخیزید که اینجا جای خواب نیست و نیز فریاد کشیم سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست."



در آستانه یوم الله دوازدهم فروردین ماه برماست که بار دیگر آرمانها و اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی را مرور کرده و برای تحقق آن با تمام توان تلاش نمائیم.



جهادگران جهاد دانشگاهی نیز در سال جدید که از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(مدظله العالی) به نام "سال تولید ملی وحمایت از کار وسرمایه ایرانی" مزین شده است، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با استمداد از روح ملکوتی امام به عرش رفته خویش بار دیگر با خدای خویش پیمان می‌بندند پرچم اسلام، استقلال و عزتی را که خمینی کبیر (ره) و یارانش برافراشتند، همچنان سربلند و درخشان در اهتزاز نگه دارند و در راه تحقق هدف نهایی انقلاب اسلامی که همانا برپایی حکومت عدل الهی در سراسر عالم است تا پای جان بایستند.