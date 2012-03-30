وحدت و یکپارچگی نیاز کنونی جامعه اسلامی ایران است

حجت الاسلام حمید عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ملت آزاد وفهیم ایران اسلامی در 12فروردین 58عیدی بزرگی به ارمغان آوردند،عیدی که در آن اسلام با قرائت از دین توسط بزرگ معمار انقلاب اسلامی با مشارکت و رای98.2 درصدی ملت ایران اسلامی با بالاترین رفراندوم در سطح بین المللی اتفاق افتاد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: آنچه بعد از سی و سه سال باید به آن توجه داشت حفظ و حراست از ارکان این نظام مقدس جمهوری اسلامی یا همان مردم سالاری دینی است که امام خمینی (ره)در خصوص آن فرمودند "حفظ جمهوری اسلامی از اهم واجبات است".

عظیمی در ادامه گفت: حفظ جمهوری شکوهمند اسلامی ایران نیازمند وحدت ویکپارچگی، شور و نشاط، اخلاق مداری، پیشرفت، عدالت و آزادیخواهی در زیر لوای دین وچتر ولایت فقیه است.

وی با اشاره به ظرفیتهای بلااستفاده اسلام در عرصه سیاست بین المللی گفت: امید است 12 فروردین روز آری گفتن مردم متدین ایران به انقلاب اسلامی، الگویی برای تمام کشورهای اسلامی و آزادیخواه باشد و چنین روزی برای تمامی کشورهای آزادیخواه وعدالت طلب اتفاق بیفتد و بیداری اسلامی صورت گرفته در منطقه باید از این انقلاب الهام بگیرند.