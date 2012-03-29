به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در این دیدار نوروزی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان ظهار داشت: تلاش مجموعه دست اندرکاران مؤمن، دلسوز، مخلص و ولایی دانشگاه علوم پزشکی در خور تحسین است به طوریکه به تلاشهای انجام شده وضعیت بهداشت و درمان استان در حد قابل قبولی قرار دارد.

وی تصریح کرد: با رجوع به سه شاخصه‌ مهم ایمان، اخلاص و ایثار به طور یقین می توان در راستای آنچه مورد رضایت خداوند است گام برداشت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین به دستاوردهای کشور در بخشهای مختلف اشاره و تصریح کرد: خودکفایی در تولید گندم، پیشرفت‌های علمی، تربیت متخصصین پزشکی در داخل کشور، شکوفایی علوم پزشکی و دستآوردهای متعدد دیگر همه از برکات انقلاب اسلامی و ناشی از روحیه خودباوری ملت رشید ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی گفت: دشمنان انقلاب از هر حربه‌ای برای مقابله با اسلام و انقلاب استفاده می‌کنند تا مانع رشد انقلاب اسلامی شوند.

وی با بیان اینکه مقابله نظامی، مقابله فرهنگی و امروز هم در جبهه‌ اقتصادی نمونه‌هایی از تلاشهای دشمنان انقلاب بوده است، افزود: همه این توطئه ها با تدابیر مقام معظم رهبری یکی پس از دیگری نقش برآب می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد اظهار امیدواری کرد که همانگونه رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خویش اشاره فرمودند به نقطه ای برسیم که هیچگونه وابستگی به بیگانگان نداشته باشیم.

بنابر این گزارش، در این دیدار دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اظهار داشت: این کمیسیون نیز تلاش خواهد کرد با وضع قوانین مناسب، تأمین بودجه و اعتبارات کافی و نظارت بر اجرای قوانین پیشرفت در علوم پزشکی به ویژه در مناطق محروم را شتاب بیشتری داده و حمایتهای لازم را در راستای رشد و توسعه و شکوفایی ایران اسلامی به عمل آورد.